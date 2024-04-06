Пляж, на котором умер Добби из "Гарри Поттера", стал одним из лучших в мире

Пляж Фрешвотер Уэст, расположенный в Уэльсе, – особое место для всех поклонников истории о "Гарри Поттере". Именно там умер легендарный эльф Добби.

Хотя летний сезон еще не начался, рейтинг Golden Beach Award за 2024 год уже объявили. На 72 позиции оказался уэльский пляж Фрешвотер Уэст. Именно там проходили съемки фильма "Гарри Поттер и смертельные реликвии".

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Ежегодно Фрешвотер Уэст посещают тысячи поклонников легендарной истории. Кроме того, там также проходили съемки фильма "Робин Гуд" Ридли Скотта.

Также отмечают, что Фрешвотер Уэст – рай для серферов. В то же время туристов предупреждают: хотя пляж славится "лучшими в округе волнами", он подойдет для людей с опытом, учиться там не получится.

Все желающие могут прогуляться по Фрешвотер Уэсту и полюбоваться местными пейзажами. Древний Уэльс очаровывает с первого взгляда и как будто телепортирует в древние времена Короля Артура, волшебника Мерлина, колдуньи Морганы и славных рыцарей.



Магический Фрешвотер Уэст / Getty Images

Экологи просят не приносить носки

Поскольку Фрешвотер Уэст – место, где умер Доби, в память об эльфе поттероманы приносили туда носки. Ветер разносил их по пляжу и даже бросал в море. Со временем экологи обратились к людям и попросили их воздержаться от этого проявления символизма, потому что сотни носков разрушают пляж.