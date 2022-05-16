Фрайберуфлеры, ІТ-специалисты и не только: 10 самых востребованных профессий в Германии

В Германии на высоком уровне развита экономика и уровень заработной платы. Поэтому неудивительно, что многие намерены трудоустроиться именно в этой стране.

Впрочем, перед этим следует учесть некоторые нюансы работы в Германии. В частности, говорится и о наиболее востребованных профессиях.

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Что нужно знать о работе в Германии

Прежде всего следует понимать, что требуется обладание хорошими знаниями и навыками в профессии, поскольку конкуренция достаточно высока. И, конечно, работник должен владеть немецким или английским языками.

Не менее важно наличие диплома об образовании, который соответствует немецким стандартам. Чаще всего работодатели страны выбирают специалистов с дипломом после магистратуры. Однако это не значит, что с бакалавром у вас нет шансов найти работу.

Также при трудоустройстве при необходимости нужно будет пройти дополнительное обучение и сдать экзамен.

10 профессий, которые пользуются наибольшим спросом в Германии:

Врач – от 35 000 до 180 000 евро в год; IТ-специалист – от 30 000 до 63 000 евро в год; Инженер – от 42 000 до 80 000 евро в год Юрист – около 63 000 евро в год; Экономист и ТОП-менеджер – в среднем в год директор регионального банка может получить 186 000 евро; Разнорабочие (на производство, строительство или даже на малые предприятия) – от 1 200 до 1 900 евро в месяц; Уборка – от 1 000 до 1 200 евро в месяц; Уход за пожилыми людьми – от 1 000 до 1 200 евро в месяц; Сфера гостиничного бизнеса – от 1 500 до 3 000 евро в месяц; Люди свободных профессий Фрайберуфлеры (не фрилансеры) – без диплома и соответствующих навыков, опыта не могут вести дела как "свободные работники". Такие высококвалифицированные специалисты предоставляют профессиональные услуги в сфере медицины, права, консалтинга, креатива, творчества, инженерии и других направлений.

Итак, вакансий в Германии достаточно в разных сферах и с разным уровнем заработной платы. Если вы решили работать в Германии, найдете однозначно работу!