По 5000 евро: страна Европы будет платить беженцам за возвращение домой

Миграционный кризис все больше давит на страны Европы. Некоторые из них предлагают материальную мотивацию для беженцев, чтобы они добровольно уезжали домой.

Финляндия готова выделять беженцам немалые деньги за возвращение. По предварительным данным, речь идет о сумме более 5 000 евро. Детальнее об этом — в материале.

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Выплата за выезд

Соответствующий пакет финансовой помощи для беженцев разработало правительство Финляндии. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел страны. Ожидается, что механизм начнет работать с 1 января 2024 года. Размер пособия на добровольное возвращение для беженцев составит 5,3 евро.

В МВД страны сделали важное уточнение: эта программа подходит только для тех, кому не удалось получить убежище в Финляндии или тех, кто передумал его просить.

Размер субсидии на добровольное возвращение будет составлять 5,3 тысячи евро в случае, если заявление подали в течение 30 дней после уведомления о первом негативном решении относительно убежища или отзыва заявления. Если заявление подали после 30 дней, размер гранта снизят до 2 тысяч евро,

– объяснили в Министерстве.

Правительство планирует, что такое решение будет стимулировать беженцев как можно быстрее уезжать из страны и отказываться обжаловать решение о предоставлении убежища. Грант на добровольное возвращение может быть выдан в виде финансовой помощи на оплату проезда и жизни или в виде гуманитарной помощи.

Финансовая поддержка от Финляндии не будет предоставляться при переезде в другую страну Евросоюза или Шенгенской зоны.

Несколько стран Европы готовы платить украинцам за возвращение

Пособие на возвращение будет выплачиваться только имеющим в стране статус беженца. Это не касается тех, кто находится под временной защитой. Большинство украинцев в государствах ЕС получили именно статус временной защиты.

Чехия определилась, что будет оказывать финансовую помощь гражданам Украины, которые добровольно вернутся домой. Соответствующие изменения в законе уже подписаны президентом Чешской Республики. Беженцы будут получать одноразовую выплату при возвращении в Украину. Размер такой помощи пока неизвестен — его еще должно установить правительство Чехии.

Украинцам, находящимся под защитой в Норвегии, государство предложит финансовую поддержку в размере 1 500 евро. Для тех, кто готов вернуться домой, была подготовлена специальная программа с денежной мотивацией. Но если человек решит снова получить убежище в Норвегии, деньги нужно будет вернуть.

Швейцария в будущем готова платить украинцам, которые добровольно вернутся домой, от 1 000 до 4 000 франков. Но размер этого пособия будет напрямую зависеть от того, когда именно беженцы уедут. Государство рассчитывает на то, что большинство украинцев добровольно покинут его территорию, когда дома у них станет безопасно.