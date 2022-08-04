В Испании будут давать финансовую помощь украинцам: какая сумма выплат и как получить деньги
4 августа 2022 , 09:59Читати новину українською
В большинстве европейских стран украинские беженцы могут рассчитывать на социальные выплаты. Финансовую помощь от правительства утвердили и в Испании.
Такое решение было принято в Министерстве социального обеспечения и миграции Испании.
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Что известно о денежных выплатах для украинцев в Испании
Гражданам Украины, спасающимся от войны в Испании, будут выплачиваться в течение полугода финансовую помощь в размере 400 евро. На такую сумму могут рассчитывать взрослые, а несовершеннолетним предусмотрены выплаты в 100 евро.
Кто имеет право на социальные выплаты
- Украинцы, оформившие в Испании статус временной защиты
- Претенденты на государственную финансовую помощь не должны получать выплаты от других благотворительных организаций (Красный Крест, Каритас и т.п.).
- Беженцы должны иметь местную прописку.
- Денежная помощь рассчитана на лиц, не имеющих дохода.
Как получить 400 евро в Испании
Чтобы получать социальные выплаты, необходимо зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения или позвонить по телефонам 915412530 / 901106570.Важно! С дополнительными вопросами о предоставлении помощи беженцам можно обращаться к Oficians de la Seguridad Social.
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