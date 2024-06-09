Толпы гарантированы: какие города Европы будут заполонены туристами летом

Туристы менее охотно посещают многолюдные города и вместо этого ищут менее популярные места. И, вероятно, со временем эти локации тоже будут кишеть иностранцами.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что в этот сезон будут популярны не только такие места, как Будапешт, Прага и Барселона. По мнению авторов отчета Chase Travel, другие, менее очевидные европейские города также почувствуют наплыв туристов в этом сезоне. Среди них – одно из Польши.

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Европейские города, которые станут популярны среди туристов

Эксперты JP. Morgan Chase & Co обнародовали свежий рейтинг европейских городов, которые этим летом должны быть на пике популярности. В топ вошла и Варшава. Прогнозируют, что этим летом ее посетит на 55% больше иностранных туристов, чем в прошлом году.

С этим результатом Варшава заняла четвертое место в рейтинге, уступив сразу Брюсселю, Мюнхену и Цюриху. Эти города посетит соответственно на 73, 63 и 59% больше туристов.

Вот так выглядит десятка городов:

Брюссель (на 73% больше туристов), Мюнхен (63%), Цюрих (59%), Варшава (55%), Амстердам (54%), Вена (53%), Шеннон (53%), Загреб (51%), Прага (49%), Будапешт (48%).



Будапешт летом 2024 года посетит больше туристов / Фото Unsplash

Аналитики говорят, что путешественники все чаще будут выбирать непопсовые направления для отдыха. Правда, около половины топа 2024 года все же забирает туристическая классика – Брюссель, Амстердам, Вена, Прага, Будапешт.

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