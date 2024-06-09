Толпы гарантированы: какие города Европы будут заполонены туристами летом
Источник:Sukces
Туристы менее охотно посещают многолюдные города и вместо этого ищут менее популярные места. И, вероятно, со временем эти локации тоже будут кишеть иностранцами.
Эксперты туристической отрасли отмечают, что в этот сезон будут популярны не только такие места, как Будапешт, Прага и Барселона. По мнению авторов отчета Chase Travel, другие, менее очевидные европейские города также почувствуют наплыв туристов в этом сезоне. Среди них – одно из Польши.
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Европейские города, которые станут популярны среди туристов
Эксперты JP. Morgan Chase & Co обнародовали свежий рейтинг европейских городов, которые этим летом должны быть на пике популярности. В топ вошла и Варшава. Прогнозируют, что этим летом ее посетит на 55% больше иностранных туристов, чем в прошлом году.
С этим результатом Варшава заняла четвертое место в рейтинге, уступив сразу Брюсселю, Мюнхену и Цюриху. Эти города посетит соответственно на 73, 63 и 59% больше туристов.
Вот так выглядит десятка городов:
- Брюссель (на 73% больше туристов),
- Мюнхен (63%),
- Цюрих (59%),
- Варшава (55%),
- Амстердам (54%),
- Вена (53%),
- Шеннон (53%),
- Загреб (51%),
- Прага (49%),
- Будапешт (48%).
Будапешт летом 2024 года посетит больше туристов / Фото Unsplash
Аналитики говорят, что путешественники все чаще будут выбирать непопсовые направления для отдыха. Правда, около половины топа 2024 года все же забирает туристическая классика – Брюссель, Амстердам, Вена, Прага, Будапешт.
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