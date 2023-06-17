Не только Венеция: 4 замечательных европейских города с каналами

В Венеции вам вряд ли удастся избежать скопления туристов. Но насладиться живописными городскими каналами можно не только в Италии. Раскрываем еще 4 замечательных города на воде, где удастся скрыться от толпы.

Да, безусловно, Венеция прекрасна. Многовековые каналы, традиционные гондолы и изысканные церкви увлекают. Но туристы часто не учитывают один серьезный недостаток: Венеция несколько лет пытается побороть чрезмерный туризм. Но есть и другие города с живописными каналами, которые могут заменить итальянскую Венецию – расскажем вам о 4 лучших альтернативах.

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Авейру (Португалия)

Именно его и называют Португальской Венецией. Старинный город раскинулся на севере Португалии, до него можно добраться всего за час из популярного Порту. Визуально Авейру действительно напоминает Венецию. Его каналы искусственно построены в 18 веке. Этот прием был использован, чтобы способствовать росту экономики, а впоследствии город стал привлекать туристов.

Именно сюда приятно приезжать из Порту, чтобы провести спокойные выходные, особенно в жаркие летние месяцы. Вдоль главного канала курсируют традиционные barcos moliceiros – яркие португальские гондолы.

Традиционные красочные гондолы Авейру / Фото Unsplash

Брюгге (Бельгия)

Во Фламандском регионе Бельгии находится "Северная Венеция" – Брюгге. Город привлекает туристов благодаря его искусно спроектированным каналам, развивавшим европейскую торговлю в 20 веке. Центр города занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большой канал Брюгге окружен каменными постройками, церквями 15 века с величественными колокольнями и мощеными прибрежными улочками.

"‎Северная Венеция" – Брюгге / Фото Pixabay

Эмпуриабрава (Испания)

Это, пожалуй, самый неизвестный пункт в этом списке. Эмпуриабрава – это оригинальная жилая пристань на испанском побережье Коста-Брава. Ее протяженность достигает более 24 километров судоходных водных путей и до 40 километров каналов. Расцвет этого туристического направления начался в конце 70-х годов, когда работы по каналам были полностью завершены. Сразу начали появляться роскошные гостиницы и виллы.

Отдых в Эмпуриабраве – курортный, это не исторический город, как Брюгге или Венеция. Но от этого оно не становится менее прекрасным. Особенно привлекательны каналы у залива Роз, которая окружена голубыми водами Средиземного моря.

Роскошные виллы с катерами и лодками в Эмпуриабрава / Фото Unsplash

Вроцлав (Польша)

Вроцлав не так часто обращает на себя внимание путешественников, как космополитическая Варшава или исторический Краков. Не все знают, что город раскинулся на 12 островах на широкой реке Одра. Во Вроцлаве более 200 мостов над многочисленными каналами, поэтому его заслуженно называют "Польской Венецией".

Помимо оживленных речных каналов, во Вроцлаве есть множество достопримечательностей мирового уровня на суше. Готическая ратуша 13 века, Вроцлавский собор и известная площадь Рынок.

Вроцлав раскинулся на 12 островах на реке Одра / Фото Pixabay

Теперь вы знаете несколько вариантов, как заменить отдых на каналах переполненной Венеции. Итальянский город столкнулся с отрицательной стороной своей популярности: городские власти пытаются ограничить количество путешественников: ввели платный въезд в город. Кроме того, городские каналы высыхают, это добавляет еще больше проблем. Поэтому альтернативные варианты городов на воде могут быть очень актуальны в этом сезоне.