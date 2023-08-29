"єЧерга" заработала еще на одном участке границы: где именно

29 августа 2023, 13:15
Читати новину українською

Источник:

Visit Украина

Система "Электронная очередь", которая предусмотрена для более быстрого пересечения границы, активно распространяется по пунктам пропуска на границе Украины. С 25 августа она заработала еще на одном участке границы.

Узнайте подробнее, на каком новом КПП заработала "єЧерга" и как забронировать место.

Читайте также Без этой отметки не упустят: с 1 сентября для транспорта на границе вводят нововведения

"єЧерга" для автобусов: детали

Так, в ночь с четверга на пятницу 25 августа "єЧерга" для автобусов в тестовом режиме начала работать на пункте пропуска "Ужгород –  "Вишнее Немецкое" на границе со Словакией.

В настоящее время проект "Электронная очередь пересечения границы" для пассажирских автобусов действует в 8 международных автомобильных пунктах пропуска:

Волынская область:

  • МАПП "Ягодин –  Дорогуск" –  только регулярные рейсы;
  • МАПП "Устилуг –  Зосин".

Львовская область:

  • МАПП "Краковец –  Корчевая";
  • МАПП "Шегини –  Медика».

Черновицкая область:

  • МАПП "Порубное –  Сирет";
  • МАПП "Мамалига –  Кривая".

Закарпатская область:

  • МАПП "Чоп (Тиса) –  Захонь";
  • МАПП "Ужгород –  Вышнее Немецкое".

Где работает "єЧерга" для автобусов / Фото из фейсбука Мининфраструктуры

Как забронировать место в "єЧерга" "?

Для бронирования места в системе необходимо:

  • на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
  • выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
  • выбрать пункт пропуска;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса;
  • проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".
Заметьте: предполагается, что электронная очередь призвана уменьшить очереди на контрольно-пропускных пунктах. Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, почему, несмотря на запуск электронной очереди пробки на границе, все равно есть.
Автор: Марта Касіянчук