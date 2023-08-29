"єЧерга" заработала еще на одном участке границы: где именно

Система "Электронная очередь", которая предусмотрена для более быстрого пересечения границы, активно распространяется по пунктам пропуска на границе Украины. С 25 августа она заработала еще на одном участке границы.

Узнайте подробнее, на каком новом КПП заработала "єЧерга" и как забронировать место.

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"єЧерга" для автобусов: детали

Так, в ночь с четверга на пятницу 25 августа "єЧерга" для автобусов в тестовом режиме начала работать на пункте пропуска "Ужгород – "Вишнее Немецкое" на границе со Словакией.