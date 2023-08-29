"єЧерга" заработала еще на одном участке границы: где именно
Источник:Visit Украина
Система "Электронная очередь", которая предусмотрена для более быстрого пересечения границы, активно распространяется по пунктам пропуска на границе Украины. С 25 августа она заработала еще на одном участке границы.
Узнайте подробнее, на каком новом КПП заработала "єЧерга" и как забронировать место.
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"єЧерга" для автобусов: детали
Так, в ночь с четверга на пятницу 25 августа "єЧерга" для автобусов в тестовом режиме начала работать на пункте пропуска "Ужгород – "Вишнее Немецкое" на границе со Словакией.
В настоящее время проект "Электронная очередь пересечения границы" для пассажирских автобусов действует в 8 международных автомобильных пунктах пропуска:
Волынская область:
- МАПП "Ягодин – Дорогуск" – только регулярные рейсы;
- МАПП "Устилуг – Зосин".
Львовская область:
- МАПП "Краковец – Корчевая";
- МАПП "Шегини – Медика».
Черновицкая область:
- МАПП "Порубное – Сирет";
- МАПП "Мамалига – Кривая".
Закарпатская область:
- МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь";
- МАПП "Ужгород – Вышнее Немецкое".
Где работает "єЧерга" для автобусов / Фото из фейсбука Мининфраструктуры
Как забронировать место в "єЧерга" "?
Для бронирования места в системе необходимо:
- на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
- выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
- выбрать пункт пропуска;
- заполнить данные водителя, данные автобуса;
- проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".