Еще одна торговая сеть в Польше будет работать в воскресенье

13 августа 2021 , 13:31
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Источник:

in-poland.com

Все больше магазинов в Польше предоставляют услуги в воскресенье. Обойти законодательный запрет торговым сетям удается благодаря сотрудничеству с почтовыми сервисами. Польские Biedronka, Carrefour, Żabka уже работают в воскресенье. Теперь к ним присоединились и магазины Dino.

Dino – розничная сеть, реализующая продовольственные товары. Супермаркеты Dino обычно расположены в городах среднего и малого размера, а также на периферии крупных городов.

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Что известно о работе Dino в воскресенье

Известно, что магазини, где будут доступны покупки в воскресенье, откроются в таких воеводствах Польши:

  • Великопольському – 15 магазинов;
  • Силезском – 8 магазинов;
  • Любушском – 6 магазинов;
  • Нижнесилезском – 5 магазинов;
  • Куявско-Поморском – 3 магазина;
  • Варминско-Мазурском – 1 магазин;
  • Лодзинском – 1 магазин;
  • Мазовецком – 1 магазин.
Напоминаем, что многие поляки не в восторге от того, что магазины вводят воскресные рабочие дни. Почти 40% жителей Польши выступают против этой тенденции. Они считают, что законодательные органы должны ввести дополнительные меры контроля в адрес таких магазинов.
Автор: Орися Біленька