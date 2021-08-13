Еще одна торговая сеть в Польше будет работать в воскресенье
13 августа 2021 , 13:31Читати новину українською
Источник:in-poland.com
Все больше магазинов в Польше предоставляют услуги в воскресенье. Обойти законодательный запрет торговым сетям удается благодаря сотрудничеству с почтовыми сервисами. Польские Biedronka, Carrefour, Żabka уже работают в воскресенье. Теперь к ним присоединились и магазины Dino.
Dino – розничная сеть, реализующая продовольственные товары. Супермаркеты Dino обычно расположены в городах среднего и малого размера, а также на периферии крупных городов.
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Что известно о работе Dino в воскресенье
Известно, что магазини, где будут доступны покупки в воскресенье, откроются в таких воеводствах Польши:
- Великопольському – 15 магазинов;
- Силезском – 8 магазинов;
- Любушском – 6 магазинов;
- Нижнесилезском – 5 магазинов;
- Куявско-Поморском – 3 магазина;
- Варминско-Мазурском – 1 магазин;
- Лодзинском – 1 магазин;
- Мазовецком – 1 магазин.