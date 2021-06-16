При подаче соответствующего заявления следует отметить, с какой целью человек намерен использовать оружие. От этого зависит технология оформления лицензии.

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Цель получения разрешения на оружие

По польским законам, оружие может быть для:

индивидуальной защиты;

охоты;

спорта;

обучение;

коллекционирования;

исторической реконструкции;

других случаев, которые не являются запрещенными законом.

Как эмигранту получить лицензию на оружие

Кроме постоянного проживания в Польше (главное условие), есть еще критерии, которые учитываются при выдаче разрешения на оружие в Польше:

Возраст – не менее 21 года.

– Наличие физической и психологической возможности применять оружие, что подтверждается соответствующими справками от сертифицированных в Польше врачей и психологов.

Отсутствие зависимостей и судимостей.

Общий перечень документов, которые необходимо подать для получения Pozwolenie na broń, состоит из:

заявления;

медицинской справки, подтверждающей физическую и психологическую возможность владения оружием;

2 фотографий размером 3 на 4 сантиметра;

подтверждения оплаты необходимых сборов.

Кроме этого обязательного перечня, надо предоставить другие документы, которые будут отличаться в зависимости от цели, с какой человек планирует использовать оружие. Например, охотникам следует иметь Свидетельство о членстве в Польской охотничьей ассоциации и Свидетельство об основной охотничьей лицензии, коллекционерам – документ, подтверждающий членство в ассоциации коллекционеров и тому подобное.