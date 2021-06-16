При подаче соответствующего заявления следует отметить, с какой целью человек намерен использовать оружие. От этого зависит технология оформления лицензии.
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Цель получения разрешения на оружие
По польским законам, оружие может быть для:
- индивидуальной защиты;
- охоты;
- спорта;
- обучение;
- коллекционирования;
- исторической реконструкции;
- других случаев, которые не являются запрещенными законом.
Как эмигранту получить лицензию на оружие
Кроме постоянного проживания в Польше (главное условие), есть еще критерии, которые учитываются при выдаче разрешения на оружие в Польше:
- Возраст – не менее 21 года.
- Наличие физической и психологической возможности применять оружие, что подтверждается соответствующими справками от сертифицированных в Польше врачей и психологов.
- Отсутствие зависимостей и судимостей.
Общий перечень документов, которые необходимо подать для получения Pozwolenie na broń, состоит из:
- заявления;
- медицинской справки, подтверждающей физическую и психологическую возможность владения оружием;
- 2 фотографий размером 3 на 4 сантиметра;
- подтверждения оплаты необходимых сборов.
Кроме этого обязательного перечня, надо предоставить другие документы, которые будут отличаться в зависимости от цели, с какой человек планирует использовать оружие. Например, охотникам следует иметь Свидетельство о членстве в Польской охотничьей ассоциации и Свидетельство об основной охотничьей лицензии, коллекционерам – документ, подтверждающий членство в ассоциации коллекционеров и тому подобное.