Евросоюз предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев: известны даты
Источник:Еврокомиссия
ЕС планирует продлить действие временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Соответствующее предложение появилось на официальном сайте Еврокомиссии.
Европейская комиссия предлагает продлить срок временной защиты для украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Далее это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.
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Помощь Европы
Это решение обеспечит поддержку и уверенность в будущем для более чем 4 миллионов украинцев, пользующихся защитой в разных странах Евросоюза.
В Еврокомиссии убеждены, что защита беженцев должна быть продолжена. Это необходимая реакция на ситуацию с безопасностью в Украине, которая пока неблагоприятна для массового возвращения лиц, имеющих временную защиту в Европе. Следующим этапом будет рассмотрение этого предложения и его принятие в Совете ЕС.
Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, наша поддержка будет длительной. 4 миллиона украинских переселенцев сейчас находятся в ЕС и мы рады им,
– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Напомним, раньше ЕС поддержал Директиву о временной защите единогласным решением. Это автоматически продлило ее действие еще на один год. Соответствующая Директива обеспечивает немедленную защиту для беженцев и доступ к правам в странах Евросоюза. Учитываются права на проживание, доступ на рынок труда, социальное обеспечение и медицинскую помощь.
Временная защита: последние новости
- Португальское правительство планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на 6 месяцев. Ожидается, что официальное решение по этому вопросу будет объявлено в ближайшее время.
- Греция решила продлить временную защиту гражданам Украины еще на полгода. Это решение принято по истечении предыдущего шестимесячного срока действия. Украинцы смогут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года.
- Правительство Чехии поддержало продолжение временной защиты украинских беженцев до марта 2025 года. За это проголосовали на последнем заседании. Далее изменения должны рассмотреть парламент и сенат, а затем подписать президент.