Выступление Тейлор Свифт в Цюрихе вызвало почти землетрясение: как такое могло произойти

Тейлор Свифт сейчас находится в мировом туре – Eras Tour. Поклонники, которым уже удалось посетить выступления, отмечают, что он "просто огонь". Концерт в Цюрихе даже вызвал сейсмическую активность.

В Цюрихе концерт Тейлор Свифт состоялся на стадионе Летцигрунд. Послушать любимые хиты пришли более 50 тысяч человек.

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Концерт вызвал сейсмическую активность

Впоследствии стало известно, что концерт Тейлор вызвал сейсмическую активность. Швейцарская сейсмологическая служба 10 июля заявила, что сразу 8 сейсмометров обнаружили толчки. Их зафиксировали на расстоянии до 6 километров от стадиона.

Когда много людей ритмично двигаются вместе, эта энергия в виде гармонических колебаний идет в землю – ее могут обнаружить сейсмометры поблизости,

– объяснили сейсмологи.

Самые высокие показатели сейсмологи зафиксировали после 19:00. Именно тогда Тейлор вышла на сцену. Поклонники, увидев звезду, не сдержали эмоций. Они встретили Тейлор танцами и прыжками. Стоит заметить, что почти землетрясения – уже не редкость для Тейлор. Сейсмическую активность во время ее концерта в Сиэтле приравняли к землетрясению магнитудой 2,3.

Тем временем немецкий город Гельзенкирхен подготовился к концерту Тейлор заранее. Его переименовали в Свифткирхен после петиции одной из поклонниц звезды.