Елисейские поля хотят сделать более "привлекательными": что придумали

Елисейские поля настолько известная достопримечательность Парижа, что ей даже посвящена песня. Тем не менее, в последние годы он постепенно превратился в туристическую ловушку, теряя свою первоначальную магнетическую силу, которая помогла ему привлечь многих местных жителей к своим тротуарам и предприятиям.

Вот почему Комитет Елисейских полей, организация, которая продвигает культовый бульвар, обнародовал новый план. Он предусматривает расходы 250 миллионов евро на "повторное очарование" улицы с целью восстановления ее былой славы до 2030 года.

Читайте также В Доломитовых Альпах открыли новую локацию для туристов: невероятные пейзажи

Какой план?

План был представлен всего через день после того, как участок Елисейских полей был превращен в гигантское пространство для пикника, что вызвало большой интерес у публики.

Однако, проблема проспекта заключается не в поиске новых способов привлечения туристов, а в том, как сделать его более привлекательным для самих парижан. Статистика, приведенная France24, показала, что из всех ежедневных посетителей, проходящих по тротуарам проспекта, менее 5% были жителями Парижа.

По сути, с годами Елисейские поля превратились в открытый торговый центр, захваченный магазинами модных брендов, одновременно становясь все более шумным и переполненным из-за постоянного движения на его шести полосах.

Так, согласно плану реконструкции, который содержит 150 предложений, одним из мероприятий будет сокращение количества этих полос на две, чтобы сделать проспект более удобным для пешеходов и менее загруженным автомобилями. Тоже вдвое увеличат ширину велополос.

Елисейские поля хотят сделать "более привлекательными" / Фото Unsplash

Также цель – адаптировать аллею к глобальному потеплению, увеличив водопроницаемость почвы на 120%, высадив 160 деревьев и создав гектар лугов и клумб. Это также включает создание восьми "гостиных для растений", оборудованных сиденьями, тенью летом и фонтаном. Кроме того, организаторы пообещали, что там будет создана "самая красивая в мире беговая трасса".

В целом план обещает снизить среднюю температуру на проспекте на семь градусов и превратить его в климатическое убежище во время жары.

План собираются осуществить до 2030 года. Потратить на это хотят около 250 миллионов €. Пока что предложение только рассматривает городской совет.

Цены на билеты на Эйфелеву башню вырастут на 20%

Знаковая достопримечательность Франции – Эйфелева башня – повышает стоимость билетов. Цены вырастут на 20%.

Повышение цен частично связано со снижением дохода из-за пандемии: в 2020-м Эйфелеву башню посетили менее 1,6 миллиона человек (хотя годом ранее продали более 6 миллионов билетов).

Еще одна причина – ремонтные работы: деньги нужны, чтобы обновить лифты и перекрасить башню. Ожидается, что малярные работы продлятся до 2027 года, а также планируется работа над лифтами, что приведет к периодическому закрытию.