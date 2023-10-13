Впервые за 41 год: израильская авиакомпания El Al совершит полет
Источник:The Times of Israel
Израильская национальная авиакомпания El Al объявила о своих планах совершить полет в США и Азию 14 октября. Примечательно, что дата совпадает с еврейской субботой, широко известной как "шаббат".
Израильская авиакомпания El Al совершит полет
El Al будет впервые с 1982 года летать. В субботу авиаперевозчик планирует совершить два бесплатных рейса для резервистов, медицинских бригад и сотрудников сил безопасности.
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El Al заявила, что получила необходимое религиозное разрешение на выполнение рейсов, отметив, что они оплачиваются El Al и "американскими финансовыми органами".
Израильская национальная авиакомпания объявила о готовности выполнять рейсы в эту субботу из США и Азии, чтобы вернуть резервистов израильской армии. Эти резервисты играют решающую роль в войне с террористической группировкой ХАМАС.
El Al покроет расходы на эти рейсы, которые будут выполняться 14 октября на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Эту инициативу поддержали крупные денежные учреждения США.
Несмотря на политику отказа от полетов в еврейский шабаш, El Al получила галахическое разрешение на проведение спасательных полетов. Согласно еврейским правовым принципам, спасение жизни имеет приоритет, оправдывающий это исключение.
Вторжение ХАМАСа в Израиль: коротко
- Утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начал атаку на Израиль. Боевики прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар. Израиль официально объявил о состоянии войны и мобилизовал 300 тысяч резервистов.
- Армия Израиля дала жителям северной части Газы сутки, чтобы эвакуироваться на юг.
- Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль уже пересекло тысячу: 1 300 человек погибли, тысячи людей пострадали.
- Израиль заявил, что за минувшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере Сектора Газы. В частности, по подземным туннелям боевиков ХАМАС.