Чтобы следить за акулами: в Египте установят датчики в туристических зонах

Власти Египта установят специальные сенсоры для наблюдения за акулами, чтобы обезопасить туристов от нападения хищников.

Министерство окружающей среды Египта разрабатывает программу для защиты туристов от нападений акул. Для этого страна закупила 50 американских приборов слежения за морскими хищниками.

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Прикрепят к спинам акул

Эти датчики уже протестировали: они успешно прошли проверку и доказали эффективность. Маленькие сенсоры прикрепят к спинам акул, обитающих в Красном море. С помощью спутника можно будет отслеживать не только их передвижение, но и изменение поведения и активность.

Особое внимание будут уделять акулам размером более 3 метров. Именно такие хищники обычно склонны нападать на людей.

Нападение акулы в Хургаде

Напомним, 8 июня в Хургаде в результате нападения акулы погиб российский турист. После этого власти Египта на два дня закрыли все пляжи.

В полиции Хургады отмечают, что погибший несколько месяцев проживал в Египте и пришел поплавать в район Dream Beach. Акула разорвала россиянина на глазах у собственного отца. Спасатели приехали на место происшествия, но уже не смогли помочь.

Жертвой оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев жила в комплексе British Resort в Хургаде.