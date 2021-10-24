В душе я немного скандинавка, – рассказ украинки о жизни, учебе и работе в Швеции

27-летняя Алина Боднар отправлялась в Швецию ради поступления в вуз. Жить за границей после окончания университета не планировала, но жизненные обстоятельства сложились иначе. Девушка поделилась своей историей эмиграции.

Украинка также рассказала, как занималась трансформацией одного из шведских парков. Именно работа над этим проектом побудила ее остаться в чужой стране.

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Вступление в шведский вуз

В Украине Алина Боднар работала в правозащитной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив". Руководительница организации ранее училась в Швеции по стипендии Visby, что покрывает полную стоимость обучения и каждый месяц выделяет средства на проживание. Именно она порекомендовала девушке подать заявку на эту стипендию.

Алине удалось вступить в Лундский университет на магистерскую программу "Стратегические коммуникации". Программа длилась два года. Но уже через 6 месяцев после вступления украинка стала студенческой сотрудницей в организации VentureLab. Организация занимается развитием студенческих стартапов. Алина отвечала за коммуникацию и ивенты.

Вступая в университет, я не ставила перед собой цели остаться в Швеции. Я осознана, что в своей стране с зарубежным образованием и опытом я стою гораздо большего, чем в чужой стране с иностранным бэкграундом. Эмигрант везде эмигрант,

– вспоминает Алина.

Однако, девушка изменила свое мнение, когда нашла интересную позицию работы в проекте Söderscen, который проводили на территории парка Фруторпс. Именно это и мотивировало украинку не возвращаться на родину. Сейчас Алина проживает в городе Гельсинбург.

Подробнее о проекте Söderscen

О Söderscen Алина узнала благодаря подруге, которая прислала ей анонс. Проект искал специалиста по коммуникациям. В мае 2020 года Алина заняла эту вакантную позицию.

Девушка признается: хоть она несовершенно знала шведский, но очень старалась написать влиятельное мотивационное письмо. Предлагала много идей для улучшения работы парка и рекомендовала людей, которые могли бы помочь в воплощении этих замыслов.

Потенциальные работодатели почувствовали сильную мотивацию украики, поэтому охотно приняли ее в коллектив. Потом Алина начала также организовывать мероприятия.

По словам Алины, ее работа была без четкого графика. Иногда приходилось работать по 2 – 3 часа, иногда – по 8. Оплата труда составляла 150 крон в час. Поскольку налоговая ставка в муниципалитете составляет 31%, то фактически девушка зарабатывала 112 крон в час (около 337 гривен).

Если коротко охарактеризовать работу Södersce, то участники занимались изменением имиджа шведского парка.

Поскольку Гельсинбург – приграничный город, здесь часто происходят столкновения между всевозможными пограничными бандами, которые стреляют друг в друга. Местный парк ассоциируется с продажей наркотиков и криминалом, а целью нашего проекту было изменение такого представления,

– рассказывает Алина.

Эта идея, которую шведы называют placemaking, требовала привлечения местных жителей к различным активностям. Благодаря этому и происходила трансформация места. Проект финансировался из местного бюджета.

Украинка помогала менять имидж парка в Швеции / Фото Urban

Как участники Söderscen изменили парк

Одной из идей стало создание мини-библиотеки в парке. На это муниципалитет выделил 6,5 тысяч крон (примерно 20 тысяч гривен). Сумма покрывала расходы на изготовление библиотеки и ее наполнение.

Летом в парке проводили мероприятия для родителей с детьми. Из-за карантина приходилось следить за некоторыми ограничениями. Однако, за 2020 год было проведено более 70 мероприятий.

Люди уже начали понимать, что это их парк, что они что-то полезное для него сделали. Особенно ощутимо это стало после мероприятия по массовому раскрашиванию старых стульев и кресел в парке. Как-то дети начали их ломать, и местные жители возмущались, делали замечания родителям, чтобы те лучше воспитывали своих детей. То есть начали самостоятельно защищать парк и заботиться о нем,

– делится Алина.

Кроме того, мероприятия, которые проводились в парке, имели мультикультурное значение. В Гельсинбургу, отмечает Алина, живут много арабов. В городе есть множество магазинов и заведений с арабскими вывесками, куда шведы, как правило, не ходят. Однако, в парке, замечает девушка, барьеры между людьми исчезают, все чувствуют себя непринужденно.

Девушка добавляет, что в Украине хорошие парки, но часто в них можно увидеть много мусора. По ее мнению, ситуацию можно улучшить, если люди начнут чаще заниматься волонтерской деятельностью, а коммунальные службы будут получать большее финансирование, чтобы иметь возможность работать со специальным оборудованием, а не примитивными средствами. Тогда это было бы эффективнее.

Украинка помогала трансформировать парк в Швеции / Фото Urban

О жизни в Швеции

В душе я немного скандинавка. Мне импонирует, что в Швеции никто не нарушает моих границ,

– отмечает украинка.

Алина рассказывает, что в шведских университетах нет никакой иерархии. Так, к учителям и преподавателям обращаются по имени, даже если они профессора.

Также в стране другое отношение к женщинам. Например, нет рекламы с сексуализацией женских тел, а женщины очень редко используют декоративную косметику .

Еще Алина обратила внимание на отношение шведов к потреблению алкогольных продуктов. Крепкие напитки продают только в централизованных магазинах. В обычных продуктовых можно купить пиво с максимальным содержанием алкоголя 3,5 обороты. А в ресторанах алкогольные напитки настолько дороги, что далеко не каждый отважится их заказать. К тому же алкоголь можно употреблять только в помещении. Распивать спиртное на улице категорически запрещено. Такая политика позволяет свести к минимуму количество людей с алкогольной зависимостью.