Украинка также рассказала, как занималась трансформацией одного из шведских парков. Именно работа над этим проектом побудила ее остаться в чужой стране.
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Вступление в шведский вуз
В Украине Алина Боднар работала в правозащитной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив". Руководительница организации ранее училась в Швеции по стипендии Visby, что покрывает полную стоимость обучения и каждый месяц выделяет средства на проживание. Именно она порекомендовала девушке подать заявку на эту стипендию.
Алине удалось вступить в Лундский университет на магистерскую программу "Стратегические коммуникации". Программа длилась два года. Но уже через 6 месяцев после вступления украинка стала студенческой сотрудницей в организации VentureLab. Организация занимается развитием студенческих стартапов. Алина отвечала за коммуникацию и ивенты.
Вступая в университет, я не ставила перед собой цели остаться в Швеции. Я осознана, что в своей стране с зарубежным образованием и опытом я стою гораздо большего, чем в чужой стране с иностранным бэкграундом. Эмигрант везде эмигрант,
– вспоминает Алина.
Однако, девушка изменила свое мнение, когда нашла интересную позицию работы в проекте Söderscen, который проводили на территории парка Фруторпс. Именно это и мотивировало украинку не возвращаться на родину. Сейчас Алина проживает в городе Гельсинбург.
Подробнее о проекте Söderscen
О Söderscen Алина узнала благодаря подруге, которая прислала ей анонс. Проект искал специалиста по коммуникациям. В мае 2020 года Алина заняла эту вакантную позицию.
Девушка признается: хоть она несовершенно знала шведский, но очень старалась написать влиятельное мотивационное письмо. Предлагала много идей для улучшения работы парка и рекомендовала людей, которые могли бы помочь в воплощении этих замыслов.
Потенциальные работодатели почувствовали сильную мотивацию украики, поэтому охотно приняли ее в коллектив. Потом Алина начала также организовывать мероприятия.
По словам Алины, ее работа была без четкого графика. Иногда приходилось работать по 2 – 3 часа, иногда – по 8. Оплата труда составляла 150 крон в час. Поскольку налоговая ставка в муниципалитете составляет 31%, то фактически девушка зарабатывала 112 крон в час (около 337 гривен).
Если коротко охарактеризовать работу Södersce, то участники занимались изменением имиджа шведского парка.
Поскольку Гельсинбург – приграничный город, здесь часто происходят столкновения между всевозможными пограничными бандами, которые стреляют друг в друга. Местный парк ассоциируется с продажей наркотиков и криминалом, а целью нашего проекту было изменение такого представления,
– рассказывает Алина.
Эта идея, которую шведы называют placemaking, требовала привлечения местных жителей к различным активностям. Благодаря этому и происходила трансформация места. Проект финансировался из местного бюджета.
Украинка помогала менять имидж парка в Швеции / Фото Urban
Как участники Söderscen изменили парк
Одной из идей стало создание мини-библиотеки в парке. На это муниципалитет выделил 6,5 тысяч крон (примерно 20 тысяч гривен). Сумма покрывала расходы на изготовление библиотеки и ее наполнение.
Летом в парке проводили мероприятия для родителей с детьми. Из-за карантина приходилось следить за некоторыми ограничениями. Однако, за 2020 год было проведено более 70 мероприятий.
Люди уже начали понимать, что это их парк, что они что-то полезное для него сделали. Особенно ощутимо это стало после мероприятия по массовому раскрашиванию старых стульев и кресел в парке. Как-то дети начали их ломать, и местные жители возмущались, делали замечания родителям, чтобы те лучше воспитывали своих детей. То есть начали самостоятельно защищать парк и заботиться о нем,
– делится Алина.
Кроме того, мероприятия, которые проводились в парке, имели мультикультурное значение. В Гельсинбургу, отмечает Алина, живут много арабов. В городе есть множество магазинов и заведений с арабскими вывесками, куда шведы, как правило, не ходят. Однако, в парке, замечает девушка, барьеры между людьми исчезают, все чувствуют себя непринужденно.
Девушка добавляет, что в Украине хорошие парки, но часто в них можно увидеть много мусора. По ее мнению, ситуацию можно улучшить, если люди начнут чаще заниматься волонтерской деятельностью, а коммунальные службы будут получать большее финансирование, чтобы иметь возможность работать со специальным оборудованием, а не примитивными средствами. Тогда это было бы эффективнее.
Украинка помогала трансформировать парк в Швеции / Фото Urban
О жизни в Швеции
В душе я немного скандинавка. Мне импонирует, что в Швеции никто не нарушает моих границ,
– отмечает украинка.
Алина рассказывает, что в шведских университетах нет никакой иерархии. Так, к учителям и преподавателям обращаются по имени, даже если они профессора.
Также в стране другое отношение к женщинам. Например, нет рекламы с сексуализацией женских тел, а женщины очень редко используют декоративную косметику .
Еще Алина обратила внимание на отношение шведов к потреблению алкогольных продуктов. Крепкие напитки продают только в централизованных магазинах. В обычных продуктовых можно купить пиво с максимальным содержанием алкоголя 3,5 обороты. А в ресторанах алкогольные напитки настолько дороги, что далеко не каждый отважится их заказать. К тому же алкоголь можно употреблять только в помещении. Распивать спиртное на улице категорически запрещено. Такая политика позволяет свести к минимуму количество людей с алкогольной зависимостью.