Украинка также рассказала, как занималась трансформацией одного из шведских парков. Именно работа над этим проектом побудила ее остаться в чужой стране.

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Вступление в шведский вуз

В Украине Алина Боднар работала в правозащитной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив". Руководительница организации ранее училась в Швеции по стипендии Visby , что покрывает полную стоимость обучения и каждый месяц выделяет средства на проживание. Именно она порекомендовала девушке подать заявку на эту стипендию.

Алине удалось вступить в Лундский университет на магистерскую программу "Стратегические коммуникации" . Программа длилась два года. Но уже через 6 месяцев после вступления украинка стала студенческой сотрудницей в организации VentureLab . Организация занимается развитием студенческих стартапов. Алина отвечала за коммуникацию и ивенты.

Вступая в университет, я не ставила перед собой цели остаться в Швеции. Я осознана, что в своей стране с зарубежным образованием и опытом я стою гораздо большего, чем в чужой стране с иностранным бэкграундом. Эмигрант везде эмигрант,

– вспоминает Алина.

Однако, девушка изменила свое мнение, когда нашла интересную позицию работы в проекте Söderscen , который проводили на территории парка Фруторпс . Именно это и мотивировало украинку не возвращаться на родину. Сейчас Алина проживает в городе Гельсинбург .

Подробнее о проекте Söderscen

О Söderscen Алина узнала благодаря подруге, которая прислала ей анонс. Проект искал специалиста по коммуникациям . В мае 2020 года Алина заняла эту вакантную позицию.

Девушка признается: хоть она несовершенно знала шведский, но очень старалась написать влиятельное мотивационное письмо. Предлагала много идей для улучшения работы парка и рекомендовала людей, которые могли бы помочь в воплощении этих замыслов.

Потенциальные работодатели почувствовали сильную мотивацию украики, поэтому охотно приняли ее в коллектив. Потом Алина начала также организовывать мероприятия.

По словам Алин ы , ее работа была без четкого графика. Иногда приходилось работать по 2 – 3 часа, иногда – по 8. Оплата труда составляла 150 крон в час. Поскольку налоговая ставка в муниципалитете составляет 31%, то фактически девушка зарабатывала 112 крон в час (около 337 гривен).

Если коротко охарактеризовать работу Södersce , то участники занимались изменением имиджа шведского парка.

Поскольку Гельсинбург – приграничный город, здесь часто происходят столкновения между всевозможными пограничными бандами, которые стреляют друг в друга. Местный парк ассоциируется с продажей наркотиков и криминалом, а целью нашего проекту было изменение такого представления,

– рассказывает Алина.

Эта идея, которую шведы называют placemaking , требовала привлечения местных жителей к различным активностям. Благодаря этому и происходила трансформация места. Проект финансировался из местного бюджета.

Украинка помогала менять имидж парка в Швеции / Фото Urban

Как участники Söderscen изменили парк

Одной из идей стало создание мини-библиотеки в парке. На это муниципалитет выделил 6,5 тысяч крон (примерно 20 тысяч гривен). Сумма покрывала расходы на изготовление библиотеки и ее наполнение.

Летом в парке проводили мероприятия для родителей с детьми. Из-за карантина приходилось следить за некоторыми ограничениями. Однако, за 2020 год было проведено более 70 мероприятий.

Люди уже начали понимать, что это их парк, что они что-то полезное для него сделали. Особенно ощутимо это стало после мероприятия по массовому раскрашиванию старых стульев и кресел в парке. Как-то дети начали их ломать, и местные жители возмущались, делали замечания родителям, чтобы те лучше воспитывали своих детей. То есть начали самостоятельно защищать парк и заботиться о нем,

– делится Алина.

Кроме того, мероприятия, которые проводились в парке, имели мультикультурное значение. В Гельсинбургу, отмечает Алина, живут много арабов. В городе есть множество магазинов и заведений с арабскими вывесками, куда шведы, как правило, не ходят. Однако, в парке, замечает девушка, барьеры между людьми исчезают, все чувствуют себя непринужденно.

Девушка добавляет, что в Украине хорошие парки, но часто в них можно увидеть много мусора. По ее мнению, ситуацию можно улучшить, если люди начнут чаще заниматься волонтерской деятельностью, а коммунальные службы будут получать большее финансирование, чтобы иметь возможность работать со специальным оборудованием, а не примитивными средствами. Тогда это было бы эффективнее.

Украинка помогала трансформировать парк в Швеции / Фото Urban

О жизни в Швеции

В душе я немного скандинавка. Мне импонирует, что в Швеции никто не нарушает моих границ,

– отмечает украинка.

Алина рассказывает, что в шведских университетах нет никакой иерархии . Так, к учителям и преподавателям обращаются по имени, даже если они профессора.

Также в стране другое отношение к женщинам. Например, нет рекламы с сексуализацией женских тел, а женщины очень редко используют декоративную косметику .