На то, что люди начали покупать и занимать книги чаще, выполнив карантин. Правда, 15-17 лет назад люди все же читали гораздо больше.

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Данные опроса Национальной библиотеки

В прошлом году минимум одну книгу прочитали 42% жителей Польши. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. Для сравнения, в 2019 году таких людей было 39%, а в 2018 году – 37%.

Более семи книг за год пандемии прочитал каждый десятый в Польше. В 2019 и в 2018 годах таких людей было всего 9%.

Однако, эти цифры могут быть больше. Например, в 2004 году более одной книги в год прочитали 58% поляков, а больше, чем семь –​ 22%.