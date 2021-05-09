На то, что люди начали покупать и занимать книги чаще, выполнив карантин. Правда, 15-17 лет назад люди все же читали гораздо больше.
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Данные опроса Национальной библиотеки
В прошлом году минимум одну книгу прочитали 42% жителей Польши. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. Для сравнения, в 2019 году таких людей было 39%, а в 2018 году – 37%.
Более семи книг за год пандемии прочитал каждый десятый в Польше. В 2019 и в 2018 годах таких людей было всего 9%.
Жители Польши начали читать больше последний год / Фото Unsplash