На те, що люди почали купувати та позичати книги частіше, вплинув карантин. Щоправда, 15-17 років тому люди все ж читали значно більше.

Цікаво Залишатись не можна виїхати: де і скільки українців поставлять кому – дослідження

Дані опитування Національної бібліотеки

Минулого року мінімум одну книгу прочитали 42% жителів Польщі. Це найвищий показник за останні шість років. Для порівняння, у 2019 році таких людей було 39%, а у 2018 році – 37%.

Понад сім книг за рік пандемії прочитав кожен десятий у Польщі. У 2019 та у 2018 роках таких людей було лише 9%.

Проте, ці цифри можуть бути більшими. Наприклад, у 2004 році більше однієї книги за рік прочитали 58% поляків, а більше, ніж сім – 22%.



Жителі Польщі почали читати більше за останній рік / Фото Unsplash