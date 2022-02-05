Дополнительная неделя отпуска и 9-часовой рабочий день: особенности трудоустройства в Норвегии

Норвегия известна своими высокими зарплатами и уровнем жизни. Однако условия работы там несколько отличаются от привычных украинцам.

Обо всех особенностях трудоустройства в скандинавской стране – рассказываем дальше.

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Условия работы в Норвегии

Норвежское законодательство гарантирует очень хорошие условия труда как для норвежцев, так и для иностранцев. Там нет никакой дискриминации. Итак, каковы преимущества работы в Норвегии?

Для некоторых отраслей минимальная заработная плата заранее определена. Речь идет о:

строительстве,

уборке,

гостиничной индустрии,

гастрономии,

судостроительной промышленности,

сельском хозяйстве и садоводстве,

рыбалке,

электротехнической промышленности,

автомобильных перевозках,

туристическом транспорте.

Прочие особенности работы в Норвегии

Рабочее время в Норвегии составляет максимум 9 часов в день , 40 часов в неделю. Однако есть некоторые исключения.

, 40 часов в неделю. Однако есть некоторые исключения. Оплата сверхурочных работ составляет минимум 40% от почасовой ставки , указанной в договоре.

, указанной в договоре. Лицо, работающее 8 часов в сутки, имеет право на 30-минутный и более перерыв.

Независимо от типа трудового договора, он всегда должен быть на письме.

Количество дней отпуска в Норвегии составляет не менее 21 дня (обычно 25 дней). Работники старше 60 лет имеют право на дополнительную неделю отпуска.

(обычно 25 дней). Работники старше 60 лет имеют право на Отпуск предоставляется лицам, работавшим у того же работодателя в предыдущем году, поскольку он начисляется на основе заработной платы в прошлом году.

Испытательный срок на новой работе не может превышать 6 месяцев.

Особенности трудоустройства в других странах

Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, там существует такое понятие, как зарплата по возрасту. Это инициатива, которая имеет цель поощрить молодежь учиться, а не работать.

Из-за географического положения Испании и жаркого климата, работа в этой стране имеет определенные отличия. Именно из-за жары, беспощадно палящего солнца и горячих ветров возникло такое явление, как сиеста.