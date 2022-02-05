Дополнительная неделя отпуска и 9-часовой рабочий день: особенности трудоустройства в Норвегии
5 февраля 2022 , 09:26Читати новину українською
Источник:Europa jobs
Норвегия известна своими высокими зарплатами и уровнем жизни. Однако условия работы там несколько отличаются от привычных украинцам.
Обо всех особенностях трудоустройства в скандинавской стране – рассказываем дальше.
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Условия работы в Норвегии
Норвежское законодательство гарантирует очень хорошие условия труда как для норвежцев, так и для иностранцев. Там нет никакой дискриминации. Итак, каковы преимущества работы в Норвегии?
Для некоторых отраслей минимальная заработная плата заранее определена. Речь идет о:
- строительстве,
- уборке,
- гостиничной индустрии,
- гастрономии,
- судостроительной промышленности,
- сельском хозяйстве и садоводстве,
- рыбалке,
- электротехнической промышленности,
- автомобильных перевозках,
- туристическом транспорте.
Прочие особенности работы в Норвегии
- Рабочее время в Норвегии составляет максимум 9 часов в день, 40 часов в неделю. Однако есть некоторые исключения.
- Оплата сверхурочных работ составляет минимум 40% от почасовой ставки, указанной в договоре.
- Лицо, работающее 8 часов в сутки, имеет право на 30-минутный и более перерыв.
- Независимо от типа трудового договора, он всегда должен быть на письме.
- Количество дней отпуска в Норвегии составляет не менее 21 дня (обычно 25 дней). Работники старше 60 лет имеют право на дополнительную неделю отпуска.
- Отпуск предоставляется лицам, работавшим у того же работодателя в предыдущем году, поскольку он начисляется на основе заработной платы в прошлом году.
- Испытательный срок на новой работе не может превышать 6 месяцев.
Особенности трудоустройства в других странах
- Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, там существует такое понятие, как зарплата по возрасту. Это инициатива, которая имеет цель поощрить молодежь учиться, а не работать.
- Из-за географического положения Испании и жаркого климата, работа в этой стране имеет определенные отличия. Именно из-за жары, беспощадно палящего солнца и горячих ветров возникло такое явление, как сиеста.