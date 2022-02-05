Дополнительная неделя отпуска и 9-часовой рабочий день: особенности трудоустройства в Норвегии

5 февраля 2022 , 09:26
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Источник:

Europa jobs

Норвегия известна своими высокими зарплатами и уровнем жизни. Однако условия работы там несколько отличаются от привычных украинцам.

Обо всех особенностях трудоустройства в скандинавской стране – рассказываем дальше.

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Условия работы в Норвегии

Норвежское законодательство гарантирует очень хорошие условия труда как для норвежцев, так и для иностранцев. Там нет никакой дискриминации. Итак, каковы преимущества работы в Норвегии?

Для некоторых отраслей минимальная заработная плата заранее определена. Речь идет о:

  • строительстве,
  • уборке,
  • гостиничной индустрии,
  • гастрономии,
  • судостроительной промышленности,
  • сельском хозяйстве и садоводстве,
  • рыбалке,
  • электротехнической промышленности,
  • автомобильных перевозках,
  • туристическом транспорте.
Обратите внимание! По статистике, мигранты зарабатывают в среднем примерно 4000 евро в месяц. От чего зависит зарплата и как она отличается по специальностям – читайте здесь.

Прочие особенности работы в Норвегии

  • Рабочее время в Норвегии составляет максимум 9 часов в день, 40 часов в неделю. Однако есть некоторые исключения.
  • Оплата сверхурочных работ составляет минимум 40% от почасовой ставки, указанной в договоре.
  • Лицо, работающее 8 часов в сутки, имеет право на 30-минутный и более перерыв.
  • Независимо от типа трудового договора, он всегда должен быть на письме.
  • Количество дней отпуска в Норвегии составляет не менее 21 дня (обычно 25 дней). Работники старше 60 лет имеют право на дополнительную неделю отпуска.
  • Отпуск предоставляется лицам, работавшим у того же работодателя в предыдущем году, поскольку он начисляется на основе заработной платы в прошлом году.
  • Испытательный срок на новой работе не может превышать 6 месяцев.

Особенности трудоустройства в других странах

  • Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, там существует такое понятие, как зарплата по возрасту. Это инициатива, которая имеет цель поощрить молодежь учиться, а не работать.
  • Из-за географического положения Испании и жаркого климата, работа в этой стране имеет определенные отличия. Именно из-за жары, беспощадно палящего солнца и горячих ветров возникло такое явление, как сиеста.
Автор: Альона Захарова