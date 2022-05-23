Для украинских беженцев в Латвии мобильная связь еще 3 месяца будет бесплатной
Источник:Delfi
Латвийские операторы мобильной связи пошли навстречу беженцам из Украины и продлили срок бесплатного использования их услугами.
Бесплатная мобильная связь в Латвии
Так, теперь украинцы, которые в результате войны в Украине оказались в Латвии, смогут еще 3 месяца безвозмездно звонить своим родным, близким и друзьям, оставшимся дома или нашедшим убежище в других странах Европы. Если суммарно, то латвийские операторы Tele2 и LMT будут бесплатно предоставлять свои услуги украинским беженцам полгода – до середины августа.
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Украина почти три месяца сражается за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца снабдила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продолжаем эту возможность и все украинские беженцы Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней,
– заявил президент LMT Юрис Бинде.
Где украинцы могут получить специальные SIM-карты
Мобильные карты с бесплатным интернетом и связью раздают в специализированных магазинах вышеупомянутых операторов или в украинском центре поддержки, расположенном в Риге (улица Калькю, 1), а также в офисе Ziedot (Рига, улица Селпилс, 2с).
24 февраля мы приняли решение выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут в Латвию. Сначала планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, так что продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома,
– отметил председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.
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