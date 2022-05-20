Для легкого поиска работы: в Польше создадут специальное приложение для украинцев

20 мая 2022 , 19:30
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Источник:

фейсбук Посольства Украины в Польше

Миллионы украинцев уехали за границу с начала полномасштабного российского вторжения. Большинство из них нашли убежище в соседней Польше.

Чтобы облегчить процесс трудоустройства, для украинцев будет создано специальное приложение. Его задачей станет создание базы данных профилей кандидатов на работу в Польше.

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В Польше создадут приложение для трудоустройства украинцев

Польский парламент уже принял решение о создании информационно-коммуникационной системы, которая упростит процесс налаживания контактов между работодателями и украинцами, ищущими работу в Польше.

Предусматривается создание мобильного приложения и веб-сайта, на которых будут размещаться профили граждан Украины, заинтересованных в трудоустройстве на территории Польши.

Чтобы использовать систему, необходимо создать профиль сотрудника. Он будет содержать следующие данные украинца:

  • имя
  • дата рождения
  • номер PESEL
  • сведения об образовании и профессиональной квалификации
  • предыдущий опыт работы

Доступ к этой информации получат работодатели; субъекты, предоставляющие услуги, связанные с предоставлением предложений работы и субъекты, оказывающие посреднические услуги между работодателями и лицами, ищущие работу.

Для создания профиля в системе гражданам Украины необходимо иметь номер PESEL.

К теме: без PESEL жизнь украинских беженцев в Польше практически невозможна. И все приезжающие впервые сталкиваются с этим. Разъясняем, зачем он нужен и как его получить.
Автор: Марта Касіянчук