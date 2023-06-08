Поможет больше зарабатывать: в Польше для украинцев начался новый набор на бесплатную IT-программу

Фонд Digital University открывает очередной набор на программу Work in Tech Ukraine. Она занимается подготовкой совершеннолетних украинцев для работы в IT-секторе при поддержке Google.org и некоммерческой инициативы INCO.

Программа направлена ко всем украинцам в Польше и предлагает на платформе Coursera на выбор два онлайн-направления :

Цифровой маркетинг и электронная коммерция от Google (около 155 часов),

IТ-поддержка от Google (около 120 часов).

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