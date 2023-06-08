Поможет больше зарабатывать: в Польше для украинцев начался новый набор на бесплатную IT-программу

8 июня 2023, 16:53
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Источник:

Yavp.pl

Фонд Digital University открывает очередной набор на программу Work in Tech Ukraine. Она занимается подготовкой совершеннолетних украинцев для работы в IT-секторе при поддержке Google.org и некоммерческой инициативы INCO.

Программа направлена ко всем украинцам в Польше и предлагает на платформе Coursera на выбор два онлайн-направления :

  • Цифровой маркетинг и электронная коммерция от Google (около 155 часов),
  • IТ-поддержка от Google (около 120 часов).

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Что нужно знать об обучении?

Каждый из них состоит из 5 модулей и позволяет получить квалификацию, необходимую для начала карьеры в IТ.

После окончания курса участники получат Google Professional Certificate, что позволит работать в IТ-сфере.

Фонд Digital University открывает набор на программу Work in Tech Ukraine / Фото Digital University

Заявки на участие в программе Work in Tech Ukraine могут подавать проживающие в Польше совершеннолетние граждане Украины. Предпочтение будет отдаваться:

  • безработным (или тем, чья работа находится под угрозой),
  • лицам, владеющим английским языком на уровне не ниже A2 и готовым уделить обучению 15 –  20 часов в неделю.

Обучение будет продолжаться до 31 августа 2023 года. Заполнить заявку можно по ссылке.

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Автор: Марта Касіянчук