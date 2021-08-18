Из Европы с любовью: диаспора поздравляет украинцев с Днем Независимости – трогательные видео

Управление Министерства иностранных дел обнародовало поздравления ко Дню Независимости Украины от представителей диаспоры. На этот раз видео прислали из Кипра, Италии, Нидерландов, Латвии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Венгрии.

Видеоролики от зарубежных украинцев инициированы в рамках проекта "Все моё, все называется Украина". В них представители диаспоры и украинских общин поздравляют земляков со знаковой датой и иногда делятся своими успехами за рубежом.

Читайте также Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Украинская Ассоциация "Единство" (Венгрия): смотрите видеопоздравление

Украинская община Кипра: смотрите видеопоздравление

Украинская община города Трапани (Италия): смотрите видеопоздравление

Украинский ансамбль "Красные Корали" из Гааги (Нидерланды): смотрите видеопоздравление

Украинская школа Арлона (Бельгия) и сообщество "Украиноязычный Люксембург": смотрите видеопоздравление

"Дом украинских традиций" (Венгрия): смотрите видеопоздравление

Объединение украинцев в Польше: смотрите видеопоздравление

Председатель Объединения Лемков (Польша): смотрите видеопоздравление

Поздравление от украинцев из Латвии: смотрите видео