День открытых дверей в Пражском граде: когда можно бесплатно посетить комплекс

Крепость Пражский град – одна из самых главных достопримечательностей в Чехии. Как и в прошлом году, в резиденции чешского президента в этом году также устроят День открытых дверей.

В Пражском граде уже почти месяц как начался летний туристический сезон. По этому случаю администрация комплекса анонсировала День открытых дверей. Так, 14 мая (в субботу) вход в резиденцию президента Чехии будет свободным.

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Что можно будет посмотреть в Пражском граде

Парадные залы Нового королевского дворца, где президент Чехии встречает иностранные делегации (попасть сюда в обычные дни нельзя даже за билетами);

Старый королевский дворец;

Базилика святого Георгия;

Золотая улочка с башней Далиборка;

Собор святого Вита;

Рожмбергский дворец.

Как работает Пражский град во время летнего сезона

Акция продлится с 10:00 до 17:00 и только 14 мая!

Комплекс открыт ежедневно с 1 апреля по 31 октября с 06:00 до 22:00, а объекты для посетителей доступны ежедневно с 09:00 до 17:00. Большая южная башня собора Святого Вита, выставочные площади и сады будут работать до 18:00.