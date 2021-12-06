День святого Николая для украинцев в Турции: диаспора приглашает на празднование

Украинское Общество в Стамбуле (Ukrayna Dayanışma Derneği) организует событие, посвященное одному из любимых праздников украинцев – Дню святого Николая. В программе мероприятия предусмотрены мастер-классы, представления и подарки.

Празднование состоится 19 декабря. Начало события – в 14:00.

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Подробнее о празднике святого Николая для украинцев в Стамбуле

Желающих почтить украинский праздник в определенный день приглашают в кафе на первом этаже Regal в Parima Office. Для получения детских подарков посетителям обязательно нужно перед визитом осуществить предварительную регистрацию по ссылке.

Стоит отметить, что мероприятие носит благотворительный характер. Все деньги от проданных билетов передадут детям из Украины, проходящим лечение в Стамбуле. Минимальная благотворительная плата за вход на праздник для детей составляет 50 лир. Сопровождающие могут проходить бесплатно.

Для гостей организаторы праздника приготовили такую программу:

мастер-классы по росписи рождественских пряников и выбойки на ткани (с собой нужно взять футболку, платок, эко-торбинку или другую вещь для украшения);

новогодняя ярмарка;

тематическое представление от учеников украинской субботней школы "Перчатка";

танцы у елки;

угощение сладостями;

подарки от Святого Николая для детей.

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В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции, организаторы праздника просят не забывать о масках, в том числе и для детей. Чтобы избежать большого скопления людей, есть просьба, чтобы детей сопровождало минимальное количество взрослых.