Символ несокрушимости в Грузии: в Тбилиси развернули 32-метровый флаг Украины

В столице Грузии развернули огромный украинский флаг. Так грузины поздравили Украину с Днем Государственного флага и Днем Независимости.

Украинские и грузинские активисты объединились в рамках флешмоба в поддержку свободы и независимости Украины. В День Государственного флага они развернули на Мосту Мира в Тбилиси 32-метровый сине-желтый флаг.

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Поддержка Грузии

Временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга рассказал, что, несмотря на все невзгоды, которые встречаются на пути двух стран, украинцы и грузины смогли собраться вместе и отметить день главного символа государственности – украинского флага.

Пока нам всем жизненно важна победа, потому что без победы не будет нашей Украины. Сегодня, завтра и сколько потребуется, мы будем бороться за победу,

– подчеркнул Александр Шульга.

Временный поверенный добавил, что церемония поднятия флага вызывает чувство незаурядной гордости за свою Родину. Чувствуется благодарность за принадлежность к нации, которая преодолела трудный исторический путь и смогла сохранить свою культуру.

32-метровый флаг развернули в Тбилиси / Фото Посольства Украины в Грузии

В посольстве Украины в Грузии поблагодарили всех участников флешмоба и напомнили, что флаг объединяет сердца, отличает нас от других наций и поддерживает в минуты радости и тревоги.

Символ свободы и несокрушимости у Европарламента

Также сегодня, в День Независимости Украины, в Тбилиси состоится торжественное шествие украинцев и друзей Украины. Оно начнется от памятника Тарасу Шевченко и завершится у парламента Грузии.

В День Государственного флага Украины у здания Европарламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг. Держали его украинцы в вышиванках и с национальными символами.

В Брюсселе минутой молчания почтили память всех, кто боролся за право поднимать флаг Украины. Украинцы вместе спели гимн и "Червону калину".

А вечером здания европейских институций подсветили сине-желтыми цветами в знак солидарности с Украиной. Так европейские партнеры поздравили нас с Днем Независимости.