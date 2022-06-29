Treatment4Ukraine: что нужно знать
Речь идет о помощи при тяжелых заболеваниях или состояниях, требующих постоянного ухода и терапии. В частности, ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит и т.д.
Читайте также В США запустили платформу поиска спонсора и жилья: как она работает
Эта платформа должна стать единственным источником проверенной и четкой информации о лечении и помощи в странах Европейского Союза.
Над разработкой сайта работали команда международных экспертов в сфере здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья. Проект полностью финансируется ЕС в рамках поддержки Украины в условиях вооруженного конфликта.
Что предлагает платформа
На сайте можно выбрать страну пребывания и получить информацию о возможностях лечения, которые там предоставляются. Среди них:
- информация о правовом статусе и визовых требованиях для беженцев за границей;
- какие условия доступа ко всем бесплатным или платным медицинским услугам;
- данные о том, где расположены пункты получения неотложной помощи и медицинские учреждения для длительного лечения и терапии;
- услуги для лиц, живущих с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом В и С или тех беженцев, которым нужна заместительная терапия (ЗПТ);
- дополнительная информация: где предоставляются услуги перевода, контакты миграционных служб и т.д.
Отмечается, что информацию на сайте будут публиковать в зависимости от того, как будут изменяться сами данные о получении медицинской помощи.
В то же время, если пользователи заметили какое-либо несоответствие или неактуальность опубликованной информации, то следует написать на электронную почту платформы treatment4ukraine@gfa.
Это стоит внимания – Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС: смотрите видео