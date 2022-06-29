Treatment4Ukraine: що треба знати

Мовиться про допомогу при важких захворюваннях або станах, які вимагають постійного догляду та терапії. Зокрема, ВІЛ, туберкульоз, вірусний гепатит тощо.

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Ця платформа має стати єдиним джерелом перевіреної та чіткої інформації про лікування та допомогу у країнах Європейського Союзу.

Над розробкою сайту працювали команда міжнародних експертів зі сфери охорони здоров'я за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я. Проєкт повністю фінансується ЄС в межах підтримки України в умовах збройного конфлікту.

Що пропонує платформа

На сайті можна вибрати країну перебування і отримати інформацію про можливості лікування, які там надаються. Серед них:

інформація про правовий статус та візові вимоги для біженців за кордоном;

які умови доступу до всіх безкоштовних або платних медичних послуг;

дані про те, де розташовані пункти отримання невідкладної допомоги та медичні установи для довгострокового лікування і терапії;

послуги для осіб, які живуть з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом В і С, або тих біженців, яким потрібна замісна терапія (ЗПТ);

додаткова інформація: де надають послуги перекладу, контакти міграційних служб тощо.

Зазначається, що інформацію на сайті будуть публікувати в залежності від того, як змінюватимуться самі дані про отримання медичної допомоги.

Водночас, якщо користувачі помітили будь-яку невідповідність або неактуальність опублікованої інформації, то варто написати на електронну пошту платформи treatment4ukraine@gfa.