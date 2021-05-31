Даты подачи документов для польской визы обновлено: в какие дни будут принимать анкеты

Оператор визовых центров Польши VFS Global в Украине опубликовал новый календарь, согласно которому станет доступна услуга подачи документов в пункты приема визовых анкет. В свободные дни это можно сделать лично или по почте.
Информацию о том, остается ли в силе запись, сделанная ранее и что означает отсутствие данных о некоторых пунктах приема визовых анкет советуют уточнять непосредственно в выбранном визовом центре. Сейчас информация о доступных для подачи документов на получение польской визы (лично и по почте) датах полностью отсутствует для Черновцов.
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Доступные даты
Ближайшие даты для личной подачи документов:
- Харьков – 01.06.2021;
- Днепр – 01.06.2021;
- Кропивницкий – 04.06.2021;
- Киев – 08.06.2021;
- Херсон – 08.06.2021;
- Запорожье – 08.06.2021;
- Львов – 10.06.2021;
- Ивано-Франковск – 10.06.2021;
- Ужгород – 10.06.2021;
- Одесса – 10.06.2021;
- Тернополь – 21.06.2021;
- Луцк – 21.06.2021;
- Ровно – 29.06.2021.
Ближайшие даты для подачи документов по почте:
- Киев – 01.06.2021;
- Одесса – 01.06.2021;
- Днепр – 01.06.2021;
- Херсон – 01.06.2021;
- Запорожье – 01.06.2021;
- Львов – 01.06.2021;
- Ивано-Франковск – 01.06.2021;
- Ужгород – 01.06.2021;
- Кропивницкий – 01.06.2021;
- Луцк – 04.06.2021;
- Ровно – 04.06.2021;
- Тернополь – 04.06.2021;
- Харьков – 08.06.2021;
- Житомир – 24.06.2021;
- Винница – 29.06.2021;
- Хмельницкий – 30.06.2021.
Напомним, с 15 марта 2021 года правила подачи документов на польскую визу по почте изменились. Теперь такую подачу можно осуществлять только на основании предварительной регистрации. Заявителям необходимо оплатить услуги визового центра и ждать звонка с колл-центра от пункта подачи визовых анкет. Во время телефонного разговора будет назначена дата, когда можно отправить пакет документов по почте.
Пакет документов составляют: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор.
Даты подачи документов для польской визы обновлено / Фото Unsplash