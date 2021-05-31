Даты подачи документов для польской визы обновлено: в какие дни будут принимать анкеты

31 мая 2021 , 16:00
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Источник:

poland-consult.com

Оператор визовых центров Польши VFS Global в Украине опубликовал новый календарь, согласно которому станет доступна услуга подачи документов в пункты приема визовых анкет. В свободные дни это можно сделать лично или по почте.

Информацию о том, остается ли в силе запись, сделанная ранее и что означает отсутствие данных о некоторых пунктах приема визовых анкет советуют уточнять непосредственно в выбранном визовом центре. Сейчас информация о доступных для подачи документов на получение польской визы (лично и по почте) датах полностью отсутствует для Черновцов

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Доступные даты

Ближайшие даты для личной подачи документов:

  • Харьков – 01.06.2021;
  • Днепр – 01.06.2021;
  • Кропивницкий – 04.06.2021;
  • Киев – 08.06.2021;
  • Херсон – 08.06.2021;
  • Запорожье – 08.06.2021;
  • Львов – 10.06.2021;
  • Ивано-Франковск – 10.06.2021;
  • Ужгород – 10.06.2021;
  • Одесса – 10.06.2021;
  • Тернополь – 21.06.2021;
  • Луцк – 21.06.2021;
  • Ровно – 29.06.2021. 
Нет данных для городов: Житомир, Винница, Хмельницкий.

Ближайшие даты для подачи документов по почте:

  • Киев – 01.06.2021;
  • Одесса – 01.06.2021;
  • Днепр – 01.06.2021;
  • Херсон – 01.06.2021;
  • Запорожье – 01.06.2021;
  • Львов – 01.06.2021;
  • Ивано-Франковск – 01.06.2021;
  • Ужгород – 01.06.2021;
  • Кропивницкий – 01.06.2021;
  • Луцк – 04.06.2021;
  • Ровно – 04.06.2021;
  • Тернополь – 04.06.2021;
  • Харьков – 08.06.2021;
  • Житомир – 24.06.2021;
  • Винница – 29.06.2021;
  • Хмельницкий – 30.06.2021. 

Напомним, с 15 марта 2021 года правила подачи документов на польскую визу по почте изменились. Теперь такую ​​подачу можно осуществлять только на основании предварительной регистрации. Заявителям необходимо оплатить услуги визового центра и ждать звонка с колл-центра от пункта подачи визовых анкет. Во время телефонного разговора будет назначена дата, когда можно отправить пакет документов по почте.

Пакет документов составляют: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор. 

Даты подачи документов для польской визы обновлено / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька