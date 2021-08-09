Главное преимущество в профессии дальнобойщика – это приличная заработная плата. За небольшой промежуток времени можно заработать достаточно для того, чтобы инвестировать в комфортное будущее.

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Преимущества и недостатки работы водителя грузовиков

32-летний Василий Кушнир основал собственную школу водителей грузовиков в Филадельфии. Его компания называется Start CDL Training .

Перед открытием фирмы Василий лично испытал все сложности этой профессии. Говорит, чтобы выдерживать нагрузки, дальнобойщик должен быть психологически устойчивым человеком, ведь приходится постоянно быть одному на работе. Разве что изредка в пути можно встретить людей и пообщаться.

Однако, работа водителем в США приносит хорошие деньги. Это дает возможность собрать стартовый капитал, чтобы открыть собственное дело или приобрести жилье. Поэтому эмигранты часто идут работать именно водителями грузовиков.

Обучение на дальнобойщика стоит от 2000 до 3500 долларов, в зависимости от школы, но это хорошее капиталовложение, убеждает Василий.

Ты потратил примерно месяц времени на обучение – и можешь зарабатывать, как адвокат, около 150 000 долларов в год. И это очень здорово, потому что ты можешь заработать денег, чтобы начать собственное дело или пойти учиться и параллельно работать,

– говорит Василий Кушнир.

Украинец открыл школу для водителей грузовиков в США / Фото "Голос Америки"

Инвестиция в бизнес

Василий рассказывает, что именно работа дальнобойщиком помогла ему собрать средства, чтобы открыть школу вождения. Шесть лет назад он приобрел первые машины для обучения и арендовал территорию. Начинал с семи студентов в месяц.

За короткое время бизнес окупился и начал приносить доходы, а со временем – значительно разросся. Теперь в школе учатся более полутора сотни человек.

Василий отмечает, что для него важен результат – успешная сдача текста в Департаменте моторного транспорта. Именно поэтому срок обучения не лимитируется. Школа работает семь дней в неделю, график занятий – гибкий. Кроме того, студенты получают помощь с трудоустройством, потому что школа сотрудничает с рядом перевозчиков, которые всегда заинтересованы в хороших водителях.

Более того, если мы получаем негативную информацию о той или иной компании от наших учеников, мы вносим ее в черный список,

– добавляет Василий.

Большинство его студентов – это эмигранты из России. Люди приходят очень разные. Был даже врач, доктор наук из Киева, который в США пересел на грузовик, рассказывает владелец школы.

Перспективы

Тем, как сложилась его жизнь в США, Василий вполне доволен. Сейчас стоимость школы водителей грузовиков и ее активов достигает 8 миллионов долларов. И Василий видит еще больший потенциал для развития.

Украинец также создал радиостанцию ​​для водителей грузовиков. А в будущем хочет построить для них максимальную комфортную сервисную инфраструктуру. Говорит, это облегчит их непростую жизнь в дорогах.