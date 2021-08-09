Головна перевага у професії далекобійника – це пристойна заробітна плата. За невеликий проміжок часу можна заробити достатньо для того, щоб інвестувати у комфортне майбутнє.

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Переваги та недоліки роботи водія вантажівок

32-річний Василь Кушнір заснував власну школу водіїв вантажівок у Філадельфії. Його компанія має назву Start CDL Training.

Перед відкриттям фірми Василь особисто відчув усі складнощі цієї професії. Каже, аби витримувати навантаження, далекобійник повинен бути психологічно стійкою людиною. Бо доводиться постійно бути самому на роботі. Хіба що зрідка у дорозі можна зустріти людей і поспілкуватися.

Проте, робота водієм у США приносить хороші гроші. Це діє змогу зібрати стартовий капітал, щоб відкрити власну справу чи придбати житло. Тому емігранти часто йдуть працювати саме водіями вантажівок.

Навчання на далекобійника коштує від 2000 до 3500 доларів, в залежності від школи, але це хороше капіталовкладення, переконує Василь.

Ти витратив приблизно місяць часу на навчання – і можеш заробляти як адвокат до 150 тисяч доларів у рік. І це дуже класно, бо ти можеш заробити грошей, аби розпочати власну справу або ж піти на навчання і паралельно працювати,

– говорить Василь Кушнір.

Українець відкрив школу для водіїв вантажівок у США / Фото "Голос Америки"

Інвестиція у бізнес

Василь розповідає, що саме робота далекобійником допомогла йому зібрати кошти, аби відкрити школу водіння. Шість років тому він придбав перші машини для навчання та орендував територію. Починав із семи студентів на місяць.

За короткий час бізнес окупився і почав приносити доходи, а з часом – значно розрісся. Тепер у школі навчаються понад півтори сотні людей.

Василь зазначає, що для нього важливий результат – успішна здача тексту в Департаменті моторного транспорту. Саме тому термін навчання не лімітується. Школа працює сім днів на тиждень, графік занять – гнучкий. Крім того, студенти отримують допомогу з працевлаштуванням, бо школа співпрацює з низкою перевізників, які завжди зацікавлені у хороших водіях.

Більш того, якщо ми отримуємо негативну інформацію про ту чи іншу компанію від наших учнів, ми вносимо її до чорного списку,

– додає Василь.

Більшість його студентів – це емігранти з пострадянських країн. Люди приходять дуже різні. Був навіть лікар, доктор наук з Києва, який у США пересів на вантажівку, розповідає власник школи.

Перспективи

Тим, як склалося його життя у США, Василь цілком задоволений. Зараз вартість школи водіїв вантажівок та її активів досягає 8 мільйонів доларів. І Василь бачить ще більший потенціал для розвитку.

Українець також створив радіостанцію для водіїв вантажівок. А в майбутньому хоче побудувати для них максимальну комфортну сервісну інфраструктуру. Каже, це полегшить їхнє непросте життя у дорогах.

Українець відкрив школу для водіїв вантажівок у США / Фото "Голос Америки"