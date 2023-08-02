Чудеса Польши: National Geographic назвал локации, победившие в конкурсе

Ежегодно летом журнал National Geographic Traveler проводит опрос "Чудеса Польши 2023". По выбору читателей было представлено 48 локаций.

По результатам опроса было выделено 16 победителей, по одному из каждого воеводства. Узнайте, какие локации попали в список победителей и что особенного в этих местах.

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Я убежден, что популярность нашего опроса, подготовленного редакцией журнала National Geographic Traveler и сайтом National-Geographic.pl, приведет к тому, что Чудеса-победители окажутся в списках обязательных для посещения мест у поляков в этом году,

– заявил Лукаш Залуски, главный редактор National Geographic и National Geographic Traveler.

В опросе приняли участие более 123 000 человек, а в некоторых регионах борьба продолжалась до последнего момента.

"Cuda Polski 2023": результаты опроса

Мазовецкое воеводство – Научный парк Torus в Цеханове

Научный парк "Torus" в Цеханове расположен рядом с одной из самых известных в мире водонапорных башен.

Кстати, она заняла 5 место в мировом рейтинге самых необычных построек, который представил журнал "The World Geography".

Нижнесилезское воеводство — город Bardo

Бардо – один из старейших городов в Нижней Силезии, расположен среди живописных склонов и бурных вод реки Ниса. Город гармонично объединил в себе невероятные природные пейзажи, богатое историческое и культурное наследие, а также современную инфраструктуру для активного туризма. Поэтому оно занимает особое место в сердцах тех, кто обожает разнообразные экстремальные сплавы и велопрогулки по горной местности.

Город Бардо / Фото Википедия

Куявско-Поморское воеводство — остров Młyńska с мельницами Ротера

Остров Млинский расположен в городе Быдгощ, окруженный рекой Брда и является центром культуры и отдыха. Здесь множество музеев и различных зон для досуга взрослых и детей.

Люблинское воеводство – Влодава

Влодава считается городом трех культур, где органично сосуществуют православный и римско-католический приходы, а также еврейская община.

Кроме того, город сохранил свою старинную планировку с двухэтажными домами и рыночной "четырехугольной" площадью в центре, от которой расходится сеть улиц.

Любушское воеводство — парк Książęcy Zatonie

На территории ландшафтного парка сохранилось немало уникальных культурных памятников, ведь это место имеет богатое историко-культурное наследие. Отдельного внимания заслуживают княжеский дворец XVII века и Храм Роз.

Место имеет уникальную старинную атмосферу и выглядит феноменально в любое время года.

Парк Książęcy Zatonie / Фото lzg24.pl

Лодзинское воеводство — Monopolis

Монополист – это уникальная реставрированная фабрика, ставшая одним из главных туристических центров города Лодзь. На территории локации расположены не только многие рестораны, кафе и магазины, но художественная галерея, музей и театр.

Малопольское воеводство — пустыня Błędowska

Блендовская пустыня – самый засушливый уголок Польши и одна из самых больших пустынь Европы. На данной локации есть несколько туристических маршрутов, как пеших, так и конных.

Интересно и то, что территория пустыни разделена долиной реки, а также здесь неоднократно наблюдались миражи и путешествующие пески.

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Опольское воеводство – крепость Nysa

Город Ниса в течение 500 лет был столицей епископов Вроцлава, это один из старейших городов Силезии. А крепость города – это уникальная постройка не только в Польше, но и на территории всей Европы. И сегодня восстановили почти половину прусских фортификаций.

Город Ниса / Фото Википедия

Подкарпатское воеводство – Музей нефтегазовой промышленности имени Игнатия Лукасевича в Bóbrce

Музей находится на территории нефтяного рудника с действующими скважинами и специальными сооружениями, которые обеспечивают функционирование объекта и рассказывает о зарождении нефтяной промышленности в Польше.

Подляское воеводство — Меловая шахта в Mielniku

Открытый меловой рудник XVI века – это единственная активная шахта такого типа в Польше. Увидеть уникальное место можно со смотровой площадки. Карьер поражает своими масштабами и живописными пейзажами.

Поморское воеводство — Zagroda Inicjatyw Twórczych Swołowo

Это уникальная локация, которую превратили в центр культурных мероприятий и деятелей. На территории усадьбы расположен исторический жилой дом Przystanek Artists and Creators, настоящий плавильный котел, а также другие выставочные залы и студии для художников.

Здесь проводятся концерты, мастер-классы, всевозможные творческие инициативы.

Силезское воеводство – веломаршрут Żelazny

Веломаршрут имеет несколько трасс и пролегает через две страны: Польшу и Чехию. По маршруту велотуристы имеют возможность увидеть невероятные виды и посетили немало туристических достопримечательностей, как природных с животными, так и культурных достопримечательностей.

Веломаршрут Żelazny / Фото ARCHiTEKT studio projektowe, arch. Paweł Kuczyński

Свентокшиское воеводство — Свентокшиский геопарк

Свентокшиский геопарк занимает почетное место в списке природных ценностей ЮНЕСКО. На территории данной локации можно посетить уникальные геологические места, в частности, пещеры, карьеры и горные склоны, а также немало культурных и природных объектов.

Варминско-Мазурское воеводство — город Gołdap

Голдап – это туристско-курортный город с самым чистым воздухом в Польше и немалым количеством лечебных заведений с уникальными соляными пещерами и минеральными водами.

Важно и то, что отдыхать здесь можно круглый год, ведь город имеет развитую инфраструктуру и предлагает различные виды отдыха, от спокойного SPA до лыжных спусков и велосипедных маршрутов по горам и лесам.

Великопольское воеводство – Antidotum Airshow Leszno

Antidotum – это одно из самых масштабных авиашоу в Польше, в котором участвовали даже украинские пилоты. Феерическое шоу при частых разнообразных вертолетах и самолетах, с использованием пиротехники, безусловно, захватывает дыхание каждого.

Antidotum Airshow Leszno / Фото Krzysztof Wilma

Западно-Поморское воеводство — Сады Hortulus в Добжице

Тематические сады недалеко от балтийского побережья Польши – это один из лучших образцов садового искусства. Сад разделен на зоны: сады цвета, света и тени, шума, шелеста и колокола.

В общей сложности, локация насчитывает 28 садов, посвященных разным тематикам, среди которых есть настоящий живой лабиринт.