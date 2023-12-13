Достойны того, чтобы ждать: какие туристические локации в мире собирают самые большие очереди
Источник:hawaiianislands.com
Туризм возрождается после пандемии. В некоторых странах у популярных локаций ажиотаж даже превышает времена докарантинных ограничений. Стало известно, какие туристические достопримечательности мира собирают самые большие очереди на посещение.
В последнее время многие популярные направления переполнены туристами. Путешественников раздражают длинные очереди, которые выстраиваются возле достопримечательностей. Какие локации привлекают туристов больше всего и поэтому собирают часовые очереди – читайте дальше.
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Самое долгое ожидание в Париже, Риме и Лондоне
Эксперты туристического портала hawaiianislands.com исследовали более 10 миллионов отзывов на платформе для путешествий TripAdvisor. Там путешественники обычно рассказывают о своих впечатлениях и опыте после посещения популярных локаций мира. Аналитики отобрали 1000 популярнейших достопримечательностей и изучили все отзывы, где посетители жаловались на длинные очереди.
Эйфелева башня в Париже стала безоговорочным лидером этого рейтинга. В своих отзывах о ней туристы упоминали "длинные очереди" аж 4 799 раз.
На второй позиции справедливо оказалось колесо обзора London eye в британской столице. О длительном ожидании в очереди рассказывали в 4 756 отзывах.
Третьим туристическим магнитом с длинными очередями стал римский Колизей. В 4 262 отзывах посетители пожаловались на долгое ожидание.
Туристы ожидают входа в Колизей / Фото Pexels
ТОП-10 локаций для туристов с самыми длинными очередями в мире:
- Эйфелева башня (Франция);
- Колесо обзора в Лондоне (Великобритания);
- Колизей (Италия);
- Тематический парк "Леголенд" (Великобритания);
- Храм Святого Семейства (Испания);
- Эмпайр-Стейт-Билдинг (США);
- Тематический парк Alton Towers (Великобритания);
- Парк развлечений Siam Park (Испания);
- Диснейленд (Франция);
- Тематический парк Universal Studios (Сингапур).
Какие страны остаются "неиспорченными" массовым туризмом
Напомним, ранее мы рассказывали о рейтинге стран, которые до сих пор остаются свободными от массового туризма и сохраняют свою идентичность. Исторические города мира часто переполнены или загрязнены, поэтому теряют свою привлекательность для тех путешественников, которые ценят настоящую культуру.
В мире несколько стран, которые смогли устоять и не потерять свою подлинность из-за толп туристов. На первом месте этого списка – Исландия. Она остается отличным местом для наблюдения за Северным сиянием и исследования пляжей с черным вулканическим песком.
Полный список стран, которые остаются "неиспорченными" овертуризмом – смотрите по ссылке.