Как избежать укачивания при полете самолетом: советы от популярной авиакомпании

Турбулентность в полете вызывает серьезную обеспокоенность, причиняя значительные неудобства для пассажиров, таких как укачивание. Хотя это не редкость, авиакомпании приняли превентивные меры для решения этой проблемы, оснастив карманы сидений специальными емкостями, которые обычно называют "мешками для рвоты".

Однако морской болезни или по-научному кинетозу лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями ее проявления. Так, казахстанская авиакомпания Air Astana опубликовала советы, как пассажиры могут избежать укачивания во время полета на самолете.

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Как избежать укачивания при полете самолетом?

Действия поделены на те, которые нужно или наоборот, не нужно производить перед полетом, а также во время перелета.

До вылета пассажирам нужно хорошо выспаться, избегать стресса и ни в коем случае не употреблять алкоголь, даже если он вас расслабляет.

Место в самолете лучше выбирать в носовой части салона или рядом с крылом – здесь болтовня ощущается меньше. Это можно сделать во время онлайн регистрации на рейс.

Перед посадкой в самолет выпейте горячий чай с имбирем и перекусите. Не лишним будет запастись мятными леденцами и выпить специальное лекарство против укачивания.

Поскольку жирная, соленая и острая пища может усугубить симптомы морской болезни, такую пищу лучше не употреблять в полете. Для этого закажите себе специальное диетическое питание перед вылетом.

Позаботьтесь заранее о еде на борту самолета / Фото Unsplash

Уже непосредственно во время полета пейте больше воды и постарайтесь отвлечься. Для этого можно просмотреть фильм на мобильном телефоне или на экране бортовой системы развлечений, если самолет оснащен таким оборудованием.

Облегчить состояние поможет и индивидуальная вентиляция панели над головой – для этого направьте на себя поток холодного воздуха.

Если следовать таким советам, то, вероятнее всего, вам удастся побороть кинетоз и сможете насладиться авиапутешествием.

Полезные советы, как не потерять багаж

Туристов предупредили об одной простой ошибке, которую часто допускают пассажиры, когда регистрируют свой багаж. Маленькая рассеянность может привести к потере вещей.

Путешественники нередко игнорируют старые багажные наклейки на чемоданах. Этого делать не стоит, уверяет управляющий директор компании 1st Move International Майк Харви. И вот почему.

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа

Европейская комиссия призывает авиакомпании, обслуживающие рейсы на территории ЕС стандартизировать размеры багажа. Так надеются избавиться от путаниц и сделать путешествия более удобными.

Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто сбивает пассажиров и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются поправить евродепутаты.