Что известно о возвращении маршрута "Суботица – Будапешт"

В Сербии объявили о том, что уже восстановили движение поездов по маршруту "Суботица – Будапешт". Популярный маршрут снова стал доступным с 1 июня. Рассказываем, когда будет отправляться поезд и сколько будет стоить билет.

Как известно, легальные жители Венгрии и Сербии могут без ограничений путешествовать между этими двумя государствами, если предоставят подтверждение того, что прошли полную вакцинацию от COVID-19. Это касается лиц, которые получили две дозы вакцины (или одну, если привились препаратом Johnson & Johnson).

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Как будет курсировать поезд

Международный поезд "Иво Андрич" будет отправляться из железнодорожного вокзала Суботицы в 14:02 и прибывать в Будапешт в 18:04.

С железнодорожного вокзала Keleti в Будапеште поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в пункт назначения в 15:55.

Обычная цена билета второго класса составит 3,42 тысячи динаров. Это около 979 гривен или 29 евро.

Восстановили движение поездов по маршруту "Суботица – Будапешт" / Фото Unsplash

