Что делать, когда в Польше останавливает полиция: новая инструкция для водителей
Источник:Іn Рoland
Когда вас остановит полиция, вы можете нервничать. Но помните, что офицеры тоже нервничают, ведь они никогда не знают, чего ожидать от водителей.
С 9 февраля в Польше вступила в силу новая инструкция для водителей. Однако не волнуйтесь – чем больше вы делаете для гарантии безопасности офицера, тем больше вы обеспечиваете свою собственную.
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Что предусматривают новые требования
Краткий перечень того, что вы должны делать, если офицер дорожной полиции остановит транспортное средство, согласно правилам, которые были опубликованы МВД:
- держать руки на руле;
- включить аварийные огни и идентифицировать транспортное средство;
- по требованию полицейского открыть моторный отсек транспортного средства или показать другие места в автомобиле.
Что делать, когда в Польше останавливает полиция / Фото Ип Рoland
Кто может остановить транспортное средство для проверки?
Осмотр транспортных средств могут осуществлять:
- полицейские;
- муниципальная и городская охрана в форме;
- лесная и парковая охрана.
Но помните: если сотрудник полиции ведет себя непрофессионально, запишите и постарайтесь запомнить его номер жетона, фамилию, номерной знак транспортного средства или других опознавательных знаков.