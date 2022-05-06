Чем заняться украинским детям в Риме летом – для них откроют лагерь: детали

Украинские семьи, уехавшие в Италию, спасаясь от войны, смогут несколько порадовать своих детей летом. Для них откроют лагерь.

Организовать летний лагерь для украинских детей решила итальянская компания "Атлантия". Инициатива создана в сотрудничестве с Посольством Украины в Италии, мэрией Рима, Департаментом гражданской защиты Италии, а также благотворительными организациями "Каритас" и "Сан Эжидио".

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Летний лагерь для украинских детей в Риме: что известно

Лагерь откроют на территории живописной виллы Фассини. Его смогут посещать дети от 4 до 14 лет – бесплатно.

Территория виллы Фассини / Фото из открытых источников

Лагерь дневной, то есть детей нужно будет приводить с утра и забирать вечером.

Подать заявку можно будет в ближайшее время на страницах украинского посольства в социальных сетях.

Афиша лагеря / Фото из фейсбука Посольства Украины в Италии.

День открытых дверей 13 мая

На данный момент Посольство пригласило желающих прийти на день открытых дверей 13 мая.

Во время мероприятия родители смогут ознакомиться с работой будущего лагеря, а дети – приобщиться к развлекательной программе с аниматорами.

Мы с нетерпением ждем вас, чтобы вместе хорошо провести время в окружении зелени на этой большой вилле, где будут организованы игры и развлечения для детей, а также обед под открытым небом,

– пишут организаторы.

Регистрация на день открытых дверей по следующим ссылкам:

После регистрации в письме-подтверждении будет указано точное время мероприятия и трансфер на локацию.

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