Этой осенью Ryanair откроет еще 4 новых направления: куда улетит
Источник:Lowcost Avia
Ryanair, известный ирландский лоукост-перевозчик, обнародовал свои амбициозные планы по дальнейшему расширению сети рейсов путем введения четырех дополнительных направлений. Авиакомпания планирует начать работу на новых маршрутах в октябре и ноябре 2023 года.
Четыре новых направления от Ryanair
Благодаря этому стратегическому шагу авиакомпания Ryanair стремится укрепить свои позиции ведущего игрока в авиационной отрасли. Подробности о новых направлениях – ниже в материале!
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Новые рейсы Ryanair:
- Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша): с 29 октября 2023 года, трижды в неделю,
- Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция): с 29 октября 2023 года, 4 раза в неделю,
- Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания): с 4 ноября 2023 года, 1 раз в неделю,
- Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия): с 29 октября 2023 года, дважды в неделю,
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.
Пример бронирования авиабилетов Загреб – Лансароте на 4 ноября 2023 года / Скриншот с сайта Ryanair
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
- Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов в октябре-ноябре 2023 года.
- Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета. Предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может увеличиться.