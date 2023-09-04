Этой осенью Ryanair откроет еще 4 новых направления: куда улетит

Ryanair, известный ирландский лоукост-перевозчик, обнародовал свои амбициозные планы по дальнейшему расширению сети рейсов путем введения четырех дополнительных направлений. Авиакомпания планирует начать работу на новых маршрутах в октябре и ноябре 2023 года.

Четыре новых направления от Ryanair

Благодаря этому стратегическому шагу авиакомпания Ryanair стремится укрепить свои позиции ведущего игрока в авиационной отрасли. Подробности о новых направлениях – ниже в материале!

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Новые рейсы Ryanair:

Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша): с 29 октября 2023 года, трижды в неделю,

с 29 октября 2023 года, трижды в неделю, Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция): с 29 октября 2023 года, 4 раза в неделю,

с 29 октября 2023 года, 4 раза в неделю, Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания): с 4 ноября 2023 года, 1 раз в неделю,

с 4 ноября 2023 года, 1 раз в неделю, Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия): с 29 октября 2023 года, дважды в неделю,

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования авиабилетов Загреб – Лансароте на 4 ноября 2023 года / Скриншот с сайта Ryanair

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