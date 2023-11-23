И это не в пятницу: когда самый лучший день для покупки авиабилетов в Black Friday

Опытные путешественники уже ждут безумных скидок на авиабилеты в Черную пятницу. Но тревел-эксперт называет лучший день для выгодного бронирования.

Туристы ждут выгодных предложений от авиакомпаний и устраивают настоящую охоту за дешевыми билетами на желанные рейсы. Но возможно стоит не поддаваться коллективному ажиотажу и немного подождать?

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Когда ждать наибольших скидок на авиабилеты

Большие распродажи проходят не только в Черную пятницу, а растягиваются на предыдущую и следующую неделю. Тревел-эксперты из Jack's Flight Club утверждают, что следующая среда после Черной пятницы может оказаться более выгодным днем для покупки авиабилетов. Правда, в последние годы принято считать наиболее удачным днем вторник — Travel Tuesday.

Travel Tuesday уже давно называют идеальным днем для бронирования отпуска, но наши недавние результаты показывают, что среда, следующая за вторником, может стать лучшим днем для поиска туристических предложений.

– рассказала редактор журнала "The Detour" Кэти Маклюр, которая входит в Jack's Flight Club.

Она призвала пассажиров заранее планировать свои поездки и следить за ценовой тенденцией. Также она рекомендует мониторить акционные цены на выбранные направления в течение всего периода скидок. Начинать следует с четверга накануне Черной пятницы и следить до следующей среды. Нужно подготовиться, чтобы оперативно совершить покупку, ведь выгодные билеты быстро разбирают.

Не стоит ждать до последнего, ведь всегда есть риск, что самые выгодные билеты могут раскупить еще до Черной пятницы. Поэтому до среды следующей недели могут остаться лишь дешевые предложения на непопулярные направления или неудобные даты.

На рейсы Ryanair подорожали билеты

В ходе своего финансового отчета за первое полугодие 2023 года авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя стоимость билета выросла на 24%. Цена за перелет ирландским лоукостером увеличилась на 57,6 евро в среднем.

Авиакомпания назвала причины повышения среднего тарифа – это высокий спрос на перелеты в период Пасхи и летом 2023 года.