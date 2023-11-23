Туристи чекають вигідних пропозицій від авіакомпаній і влаштовують справжнє полювання за дешевими квитками на омріяні рейси. Але можливо варто не піддаватися на колективний ажіотаж і трішки зачекати?

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Коли чекати найбільших знижок на авіаквитки

Великі розпродажі відбувається не лише у Чорну п'ятницю, а розтягуються на попередній та наступний тиждень. Тревел-експерти з Jack's Flight Club стверджують, що наступна середа після Чорної п’ятниці може виявитися вигіднішим днем для покупки авіаквитків. Щоправда, в останні роки заведено вважати найбільш вдалим вівторок — Travel Tuesday.

Travel Tuesday вже давно називають ідеальним днем для бронювання відпустки, але наші недавні результати показують, що середа, наступна за вівторком, може стати кращим днем для пошуку туристичних пропозицій,

– розповіла редакторка журналу "‎The Detour" Кеті Маклюр, яка входить до Jack's Flight Club.

Вона закликала пасажирів заздалегідь планувати свої подорожі й стежити за ціновою тенденцією. Також вона рекомендує моніторити акційні ціни на обрані напрямки протягом всього періоду знижок. Розпочинати варто з четверга напередодні Чорної п'ятниці і стежити до наступної середи. Потрібно підготуватися, щоб оперативно зробити покупку, адже вигідні квитки швидко розбирають.

Не варто чекати до останнього, адже завжди є ризик, що найвигідніші квитки можуть розкупити ще до Чорної п'ятниці. Тому до середи наступного тижня можуть залишиться лише дешеві пропозиції на непопулярні напрямки або незручні дати.

На рейси Ryanair здорожчали квитки

Під час свого фінансового звіту за перше півріччя 2023 року, авіакомпанія Ryanair повідомила, що середня вартість квитка зросла на 24%. Ціна за переліт ірландським лоукостером збільшилась на 57,6 євро в середньому.

Авіакомпанія назвала причини підвищення середнього тарифу — це високий попит на перельоти в період Великодня та влітку 2023 року.