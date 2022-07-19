Чем испанские школы отличаются от украинских: 7 интересных фактов

Новый учебный год приближается. И из-за войны в Украине многие украинские ученики пойдут в школу за границей.

Если вы вдруг остановились в Испании и планируете отдать своих детей в местную школу, то вам будет интересно узнать несколько неожиданных фактов о тамошнем образовательном процессе. Ведь испанские школы во многом отличаются от наших.

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7 отличий между испанскими и украинскими школами

У яселки в Испании можно отдать ребенка уже с 4 месяцев.

Поступать в школу нужно в марте, а не в сентябре.

Обучение часто проходит на языке провинции, а не на испанском.

Дети не знают оценок друг друга и в большинстве своем не имеют домашнего задания.

Различные предметы дети могут изучать на разных языках.

В обеденный перерыв могут проводиться дополнительные занятия.

Стоимость школы может варьироваться в зависимости от дохода семьи.

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