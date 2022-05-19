Их представил вице-премьер и министр внутренних дел страны Вит Ракушан. Рассказываем, что изменится в размещении украинцев в Чехии.

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Чехия изменила правила размещения украинских беженцев

Так, новые правки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Это касается украинских цыган, значительная часть которых имеют венгерское гражданство. Они прибывают в Чехию из-за более высоких социальных выплат.

Также предложенные правительством изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, однако сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Изменения предполагают и сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

К тому же, Чехия прекращает выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если беженцы имеют жилье, где им бесплатно предоставляют питание и другие удобства.

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Чехия усилила паспортный контроль для украинцев

В Министерстве внутренних дел Чехии сообщили об ужесточении проверки документов украинцев. Это сделано для того, чтобы помогать только тем, кто действительно спасается от войны.

Так, этих людей внесут в специальную систему и будут обеспечивать жильем и другой помощью.

МВД таким образом реагирует на ситуацию, когда к нам приезжают люди, которые действительно не убегают от войны в Украине,

– пишут на сайте министерства.

Что касается социальных выплат, то с 16 мая у людей, претендующих на денежную помощь, будут проверять штамп в паспорте. Он должен подтвердить пересечение украинской границы.

Напомним, беженцы из Украины могут получить в Чехии 200 евро помощи.

Обратите внимание: Чехия приняла более 270 тысяч беженцев из Украины. Из-за наплыва украинцев в стране ввели чрезвычайное положение, и, возможно, оно будет продолжено.