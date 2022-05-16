Чтобы облегчить процесс уяснения нужной информации, Посольство Украины в Чехии запустило чат-бот. В нем вы сможете найти ответы на самые популярные вопросы, получаемые консульскими сотрудниками.

Заметьте Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии

Посольство Украины в Чехии запустило чат-бот

Так, команда IBM Czech Republic в сотрудничестве с Посольством Украины в Чехии разработала виртуального ассистента для временно или постоянно проживающих в Чехии украинцев.

Чтобы воспользоваться им, достаточно перейти по ссылке и нажать кнопку "Начать". Чатбот автоматически начнет с вами коммуникацию.

Такие виртуальные ассистенты не всегда дают ответ, если у вопроса нет ключевых слов по теме. Поэтому рекомендуем написать их в своем вопросе. Например, "загранпаспорт" / "юридический перевод" / "временная защита" / "детский сад в Чехии" и т.д.

В настоящее время виртуальный консул доступен только в приложении Telegram.

Может заинтересовать – Сколько денег пожертвовали богатые люди Украины: смотрите видео