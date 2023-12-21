Выдвинули новое и очень важное условие: как украинцам продлить временную защиту в Чехии

Украинцы, имеющие временную защиту в Чехии, смогут продлить его еще на год до 2025 года. Но появилось новое условие для этой процедуры.

Так, Министерство внутренних дел Чехии сообщило о новой детали процедуры продления визы временной защиты украинских беженцев в 2024 году. Какие документы нужно будет подготовить – читайте дальше!

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Чехия выдвинула новое условие для продления временной защиты

После онлайн-регистрации на продление временной защиты беженцам нужно будет посетить отделение Министерства внутренних дел, чтобы получить новую визовую наклейку. Во время визита необходимо предоставить документ о наличии жилья на бланке с заверенной подписью владельца (у нотариуса или в любом отделении CzechPoint, например, на почте).

Официально заверенная подпись не требуется в случае договора аренды или субаренды, но этот договор должен быть подписан обеими сторонами. В отделение Министерства внутренних дел вы должны принести официально заверенную копию.

Не нужно предоставлять подтверждение проживания и тогда, когда лицо проживает в государственном гуманитарном жилье.

Для продления защиты требуется документ о наличии жилья / Инструкция МВД Чехии

Необходимые формуляры для физических и юридических лиц, предоставляющих жилье, можно скачать на информационном портале для иностранцев.

Как заверить подпись или копию документа?

Существует несколько видов заверения. Чаще вы можете встретиться с такими:

Официально заверенная подпись (легализаце) — подтверждает, что заявитель собственноручно подписал документ перед соответствующим лицом или признал подпись на документе за свою собственную.

Официально заверенная копия (видимаце) — подтверждает только соответствие между предоставленной копией и оригинальным документом. Не свидетельствует подлинность подписи.

Заверения чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.

Внимание! Заверить можно только документы на чешском и словацком языках. Если речь идет о легализации, не забудьте взять с собой удостоверение личности.

Заметим, стремясь урегулировать временную защиту, предоставляемую гражданам Украины, Чешская Республика ввела строгие правила. Согласно этим положениям, лица рискуют потерять свой статус и льготы, если покидают страну на длительный период для получения образования или по делам. Рассказываем, на сколько дней украинские беженцы могут уезжать из Чехии и на что влияет длительное отсутствие.