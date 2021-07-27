В Чехии против COVID-19 будут вакцинировать бездомных
Источник:Euractiv
В Праге некоммерческие организации начали делать прививки против COVID-19 бездомным. Вскоре такую практику повторят и другие города Чехии.
Расходы на вакцинацию бездомных покрывают из местного бюджета Праги. Для того чтобы облегчить и ускорить процессы, медики применяют одноразовую вакцину Johnson&Johnson.
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Что известно об инициативе
По словам советника по вопросам социальной политики и здравоохранения в Праге Милены Ионовой, есть много людей, которые не имеют доступа к вакцинации против коронавируса. Поэтому об их защите позаботятся выездные службы.
Мобильные бригады приезжают в приюты для бездомных, столовые, районы под мостами и другие места, где находятся бездомные. О возможности получения вакцины и всех преимуществах прививки против COVID-19 людям рассказывают с помощью специальных листовок.
Таким образом удалось вакцинировать уже более сотни бездомных в Праге. Другие города Чехии берут пример со столицы и разворачивают аналогичную кампанию по вакцинации.
- Всего в Чехии полную вакцинацию прошли уже 43,6% населения.
- В стране было введено 10,1 миллиона доз вакцин.
- Чехия использует препараты таких производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.