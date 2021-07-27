В Чехии отменили масочный режим вопреки требованиям министерства здравоохранения: детали

Верховный суд Чехии отменил обязательный масочный режим несмотря на беспокойство Министерства здравоохранения. Иск против МОЗ Чехии поступил от человека с инвалидностью, который заявил о нарушении своих прав.

Решение суда предусматривает, что надевать маски будет не обязательно, в частности, в магазинах, общественном транспорте и ресторанах. Оно вступит в силу через три дня после ознакомления с документом Министерства здравоохранения республики.

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Детали иска

Иск в Верховный суд подал гражданин Чехии с инвалидностью. Он страдает заболеванием дыхательных путей, и утверждает, что по состоянию здоровья физически не может носить маски. К категории исключений, которым в Чехии разрешено не надевать маску, его заболеваемость не входит.

Вместе с тем МОЗ Чехии заявило, ссылаясь на соответствующие исследования, что использование маски никоим образом не ограничивает поступление кислорода в организм. По словам министра Адама Войтеха, в связи с пандемией, неуместно делать никаких исключений.

Судебное решение

Судья Верховного суда республики Петр Микеш во время прочтения приговора отметил, что "ответчик (Министерство здравоохранения Чехии – ред. 24 канал), несмотря на неоднократные требования суда, не смог обосновать принятые чрезвычайные меры, касающиеся пандемии".

Такое решение не является проявлением чрезмерной судебной активности или вмешательства в административные полномочия ответчика (МОЗ Чехии – ред. 24 канал), говорится о законном требовании оправдать чрезвычайные меры, которые ущемляют права и законные интересы отдельных лиц,

– добавил судья.

Напомним, что в Чехии некоммерческие организации начали делать прививки против COVID-19 бездомным. Всего в республике, по состоянию на начало июля, вакцинировали почти треть населения.