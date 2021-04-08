Сейчас в Польше из-за карантина запрещено работать детским садам. Но частные дошкольные учреждения все равно выставляют полные счета за свои услуги.

На это в фейсбуке жалуются украинки, которые проживаются в Варшаве. Некоторые из частных детсадов обязывают родителей платить даже за питание, что является нелогичным, ведь дети находятся дома и не едят в детсадах.

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По рассказам родителей

Частные дошкольные учреждения отмечают, что они не имеют дотаций от правительства, поэтому не могут себе позволить отказываться от оплаты или делать клиентам скидки.

Одна из мам отметила, что в договоре , который она подписывала с предприятием, такие случаи не предусмотрены . Есть только перечень пунктов о том, при каких условиях детсад может не работать, и среди этих условий локдаун не указан. Женщина заметила, что руководство детсада категорически отказывается вести беседы с родителями и идти им на уступки.

Большинство частных детсадов в Варшаве не делают скидок на время карантина / Фото Unsplash

Почти все частные детсады в Варшаве хотят, чтобы родители платили счета, как во времена до карантина . Но выставления счетов за питание является редкой практикой. Большинство частных дошкольных учреждений не просят родителей платить за еду, напитки или дополнительные услуги .

Однако некоторые украинки, чьи дети посещают частные детсады в Польше, отметили, что им сделали небольшую скидку. Средний размер скидок составляет 300 злотых .

Также одна из мам рассказала, что в начале карантина в детском саду, который посещал ее ребенок, предложили родителям платить столько, сколько они могут . Женщина решила платить 15 процентов от суммы договора.