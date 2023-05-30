Потребительская корзина в Польше: в каких городах дешевле всего закупаться

В настоящее время в Польше находится самое большое количество украинских беженцев. Очевидно, им следует анализировать стоимость продуктов в разных городах и супермаркетах страны, чтобы немного сэкономить.

В каких городах и магазинах Польши дешевле всего делать закупки

Так, порталы DlaHandlu.pl и PortalSpożywczy.pl создали для потребителей инструмент для мониторинга и сравнения цен в крупнейших супермаркетах по географическому расположению в Польше.

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