Потребительская корзина в Польше: в каких городах дешевле всего закупаться
Источник:dlahandlu.pl
В настоящее время в Польше находится самое большое количество украинских беженцев. Очевидно, им следует анализировать стоимость продуктов в разных городах и супермаркетах страны, чтобы немного сэкономить.
В каких городах и магазинах Польши дешевле всего делать закупки
Так, порталы DlaHandlu.pl и PortalSpożywczy.pl создали для потребителей инструмент для мониторинга и сравнения цен в крупнейших супермаркетах по географическому расположению в Польше.
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Чтобы сгенерировать список супермаркетов, нужно выбрать вашу местность и вас перенаправит на списки локальных магазинов со списком 50 основных товаров.
Среди них, в частности, хлеб, булочки, чай, пиво, кофе молотый, шоколад, джем, масло, масло, маргарин, сыр, сметана, яйца, молоко, йогурт, кетчуп, горчица, сок, вода, напитки, мука, сахар, соль, макароны, сосиски, куриная тушка, мясо (свинина), ветчина, колбаса, бананы, яблоки, лимоны, апельсины, картофель, помидоры, паприка, шампиньоны, туалетная бумага, средство для мытья посуды, зубная паста, мыло, шампунь, средство для дезинфекции поверхностей, стиральный порошок, бумажные полотенца.
Так выглядит сайт для мониторинга цен / Скриншот с сайта dlahandlu.pl
Для того чтобы максимально оптимизировать окончательную стоимость корзины авторы решили перечислить вес продуктов на полках в 1 килограмм, а также создали список товаров-заменителей на случай, если в магазине нет товаров, указанных в основном списке. Поэтому к выбранным ценам отображаются дополнительные комментарии, отмеченные звездочкой или другим символом.
Благодаря указанному инструменту покупатели могут проверять актуальные и архивные цены, создать список продуктов, отсортировать товары по категориям или по местоположению магазина.
Суммы продуктов в разных супермаркетах Польши / Скриншот с сайта dlahandlu.pl
В каких городах Польши зарабатывают больше всего
Главное статистическое управление Польши опубликовало обновленные данные о средней зарплате на предприятиях. Оказалось, что выгоднее всего работать не в столице.
По статистике, размер средней зарплаты в Варшаве – 9 500 злотых (83 000 гривен). Это третий показатель в стране. В каких городах Польши зарабатывают больше всего – узнаете дальше.