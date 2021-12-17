Как будут работать магазины в Польше в предпраздничные дни: график

В Польше, как и в других странах Европы, уже стартовал период рождественских праздников. В эти дни большинство магазинов и торговых центров не будут работать.

В какие дни польские магазины будут закрыты, а в какие – будут работать по сокращенному графику, – читайте дальше.

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График работы польских магазинов в предпраздничные дни

19 декабря все магазины будут открыты. Будут работать без изменений не только супермаркеты, но магазины в торговых центрах, а также сервисные. 24 декабря, как правило, магазины работают по сокращенному графику обычно до 14.00, некоторые открыты до 18.00.

25 и 26 декабря магазины не работают, потому что в эти дни отмечается Рождество. Будут работать, уже традиционно, только сеть магазинов Żabka.

Как Польша готовится к рождественским праздникам

В первый день зимы в Варшаве зажгли огни главной елки Польши. На церемонии присутствовал мэр города Рафал Тшасковский, включивший иллюминацию.

Также 1 декабря на маршрут выехал торжественно украшенный поезд метро. Его легко узнать по синим и красным зимним узорам и ярким огням. Он будет работать поочередно на обеих линиях – M1 и M2 – до 6 января.

А в конце ноября в польском Вроцлаве завершились приготовления к проведению рождественской ярмарки. Она уже традиционно приступила к работе на рыночной площади Вроцлава, в самом центре города.

Не забудьте купить елку, ведь их в Польше продают только до 25 декабря.