Будут ли преподавать украинский в Вильнюсском университете: посол обсудил сотрудничество

Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский приехал в Вильнюс с дипломатическим визитом. Так, он обсудил перспективы сотрудничества с Вильнюсским университетом.

Дипломат встретился с деканом филологического факультета ВУ, профессором Инессой Шешкаускене. Мероприятие провели в помещении аудитории имени Тараса Шевченко, открытой в 2006 году).

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Детали переговоров

К беседе также присоединились доценты филологического факультета ВУ Павел Лавринец и Елена Коницкая. В рамках встречи стороны обсудили возможность сотрудничества между факультетами филологии Вильнюсского университета и высшими учебными заведениями Украины. Речь шла о:

обмене делегациями учителей;

реализации разнообразных двусторонних проектов;

проведении семинаров (в том числе в формате онлайн) с целью углубления и расширения профессионального опыта.

Кроме того, стороны обсудили перспективу преподавания украинского языка на факультете. Результаты переговоров пока неизвестны.

Украинская символика в аудитории имени Тараса Шевченко / Фото Посольство Украины в Литовской Республике

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